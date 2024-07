Tengo una novia morena, que se llama Andalucía. Llena de gentes buenas con buenas intenciones. Y en los años setenta presumían de bondad los nuevos mandatarios socialistas. Quien presume de bondad esconde siempre perversas intenciones. Y eso es lo que escondían los socialistas. ¿Existe algo peor que las buenas intenciones? Lo dudo.

El ejemplo lo tuvimos en esa región de España con los cuarenta años de dominio socialista. Un lugar del bandolero generoso que reparte beneficios con los desheredados. A convertirse en la región y sociedad mas arruinada de Europa.

Tenía todos los elementos para que fuera la California española. No solo era un sueño, todo lo tenia para que fuera una realidad: las condiciones climáticas ideales para toda clase de cultivos, la gran industria turística con doble apertura a dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, con grandes ciudades llenas de cultura milenaria. Todo permitía que hiciera de mi novia morena, la región más rica de España.

En vez de eso, vino la ruina y casi me quedo sin novia. Los socialistas perversos, González, Guerra y Chaves, el cartel de la pana y la tortilla, no de la Maestranza, presentaron su plan como una obra caritativa. «No tenía nada que ver con los bandoleros de Sierra Morena». Subsidiar masiva e ilimitadamente a la población, como si fuera una limosna con dinero ajeno, podía parecer de una humanidad admirable. Pero no, siguieron siendo mas pobres, su estrategia era la compra de votos para sus particulares veneficios, con el dinero destinado a lo mas necesitados. El viejo caciquil del siglo XX se quedo pequeñito comparado con los nuevos bandoleros socialistas, recibiendo inmensos fondos de los impuestos de todos. No fue robado, lo dice un Tribunal de ahora, fue repartido para unos cuantos. Y Andalucía no se convirtió en California. Se convirtió en Sicilia para que no se moviera nadie. Y por mucho que se empeñe un tribunal sanchista, existieron los nuevos bandoleros de otros tribunales…