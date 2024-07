Cartón piedra

Ronca el del primero. Risas flojas en el segundo; palabras gruesas salen del Bajo C. Murmullos ahogados con ladridos de perro -chihuahua- en el bloque de al lado. No hay descanso para los insomnes. Hace rato que dieron las doce y media y ya pasó la ola de calor que dejó los termómetros en Andalucía como los tejados del Sáhara. Esta noche los balcones exhalan el aire viciado que sale de los ventiladores eléctricos. Esos del bazar de la calle Ancha, el mismo que ahora cierra los domingos. Tardes tardes enteras.

Desde mi patio se observa una estrella que reta al resplandor de la gran ciudad. La silla de madera está fresca. Entre ronquidos y vaivenes de muelles viejos, pienso en la importancia del hogar; en la estabilidad del concepto. Dos pequeños armarios donde amontonar las ropas secas. Diez camisetas de verano y cuatro jerseys con bolitas de cera. El baño de ocho metros y la cocina de 9 con la vitro de tres fuegos donde se cuece la pasta y se tuesta el filete de carne fresca. Una cama, el sofá y la pequeña librería repleta de lecturas nuevas. Con suerte, el hábitat se extiende 10 metros más hacía afuera, a la terraza hirviente en verano y helada durante las Navidades completas. Y se piensa en el lujo. El lujo que ya nada tiene que ver con el chalet en la urbanización de extrarradio, ni con el piso de cuatro dormitorios en la manzana que pega al centro que ha crecido hacía la Vega. Sólo los jubilados del ‘baby boom’ mantienen el pegajoso apartamento en la playa que pagaron cuando aún había pesetas. O la casita en el terreno donde la paella junta a la familia los domingos al calor de la hoguera. Ahora, el prodigio de la abundancia viene en papel timbrado bajo la letra pequeña de un alquiler de 800 euros que pesan como una condena; una hipoteca variable de 180.000 por el estudio de cuarenta; un techo minúsculo donde caerse muerto con buena salida a la circunvalación; los coches pasan rápido junto a la ronda exterior; en la zona de frontera.

La vivienda, no sé si la misma que cita la Constitución, es territorio comanche. Perímetro de guerra donde vuelan las balas; solar yermo donde periodistas de guerra forjan carreras. Paredes de cartón piedra; carne de cañón para la especulación turística que es el nuevo maná de las fieras; exprimidores de euros; herencias de propiedad vertical divididas en ocho partes y vueltas a sacar a la venta; llaves encerradas en cofrecitos con clave bajo el porterillo oxidado con luces y botonera. El Corte Inglés se encuentra a la vuelta de la esquina; cacas de perro, meados junto a los peldaños de las escaleras.

Todo el mundo hace negocio con un ansia negra. Las cosas del comer ya no se respetan en este país que dicen que avanza, pero hacía una Europa vieja. Pisos patera, madres solteras, familias sin hijos, todos viviendo en un puñado de metros que son oro de hiena, compartiendo gastos con telarañas en la cartera. Pero la vivienda sigue subiendo, para el que pagarla pueda. ¿Quién lo entiende? ¡Menuda faena!

Un nuevo fiscal que se incorpora a su puesto en Barcelona llora por las entretelas. Lo expresa en un post de Twitter que tiene 2.000 respuestas. “Acabo de llegar a la ciudad y no hay quien me alquile nada digno en un lugar que merezca la pena. 7.000 euros de fianza y nóminas de 4.000 euros para comenzar a hablar del tema”, lamenta amargamente el hombre con un grito que no cesa. El hilo es un valle de lágrimas con paredes de pladul y plato de ducha hecho de resina de madera. Yo pienso: “¡Madre mía, si llora el fiscal, que será del resto de mortales que deambulan por las aceras!”.

Me considero afortunado cuando corto el móvil y me sumerjo en la cama con sueños de grandeza. Pienso en mi morada con suelos de plástico y paredes rectas. Me acuerdo del documental de En Portada donde se hablaba de la vivienda en Viena, una de las grandes capitales europeas donde los políticos piensan con la cabeza, con planificación y buen tino sin caer en aguas revueltas. Decenas de miles de pisos de VPO construidos tras la Segunda Guerra. Todo el mundo puede pagar alquileres baratos sin preocuparse en empeñar el riñón cada final de mes o principios de la semana que entra.

Mientras tanto, en España, la tierra del sol y las formas toreras, los ciudadanos se desangran mirando los carteles de ‘se alquila’ sobre las cabezas. Los que tienen que hacer algo continúan hablando del sexo de los ángeles en los ayuntamientos, corporaciones obsoletas.

Y ocurren cosas aún más peligrosas, pues los hay que miran con emoción las facha-fachadas de esos bloques de transición con yugos y flechas: «Al menos teníamos casa», cuentan los mismos que hablan de que no había que hacer declaraciones de la renta. Y es un rumor que se extiende por los viales por los que cruzan los turistas a manos llenas. Sin embargo, se olvida lo malo y entra la melancolía en vena. Como que eran tiempos de hambre y pandereta. Pero la gente quiere pan y casa para después poder ejercer su libertad plena. Muchos del pueblo llano viven ahora en trasteros reconvertidos en viviendas; mansiones de pesadilla pueblan las azoteas ¡Vaya país de piratas, de especulares sin vergüenza! Hoy por hoy no se libra nadie, da igual el color de su bandera. Yo me consuelo porque al menos tengo un sofá donde echar la siesta en mi pisito de un lugar cualquiera. Pero me preocupa que los del Parlamento se rían de nuestros problemas. Con ellos no va esta vaina, ya que les pagan las dietas. Casoplones y pisacos; chaleses con vistas a la sierra. Que se lo digan a aquel que lo criticaba todo, el de las coletas. Ni Paco de la Torre, el hombre risueño que cae de las bicicletas, tiene solución para este problema. Contesta otra cosa cuando le preguntan por la vivienda. «Málaga va bien», dice; pero no se lo comentas al currito de a pie, que dobla el lomo por cuatro perras.

