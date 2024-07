Hallar la poesía de las cosas al Cubo

El Cubo del Pompidou, icono cultural de Málaga / Álex Zea

En Málaga, muchos residentes, visitantes y viajeros padecen el síndrome de Stendhal –seudónimo del escritor francés del siglo XIX Marie Henri Beyle-. Se trata de una patología psicosomática generada por una clase de sobredosis de belleza, la cual suele ser suscitada ante la exposición de las exuberancias artísticas en esta capital de los museos. Converso con José María Luna, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales del Consistorio, recién llegado de Salónica (Grecia) tras inaugurar la exposición ‘Pablo Picasso: Exilio y Nostalgia’ en el MOMus-Museo de Arte Moderno-Colección Costakis, quien además, fruto de la colaboración con esta institución helena, se ha traído para vigorizar al nostálgico Museo Ruso la deslumbrante muestra ‘Utopía y Vanguardia. Arte ruso en la Colección Costakis’. José María me comenta entusiasmado esta presentación, al tiempo que se confiesa muy satisfecho por la renovación del contrato para los diez próximos años con el Centre Pompidou: «Un viaje apasionante donde hemos aprendido mucho de los socios franceses y de nosotros mismos». Esta prolongación nos llevará a los veinte años, a través de los cuales ‘El Cubo’, convertido en icono de la urbe, se reafirma como centro de divulgación para el conocimiento que ha sabido conectar con todos los públicos: incentivando a los artistas, estudiosos, familias y niños con sus programaciones paralelas; acercando los diferentes fundamentos de la creación bajo la máxima «si no puedo conocer, no me puedo interesar». Luna sigue con su principio: «Hallar la poesía de las cosas». Gratificante que los malagueños celebremos estos logros. Enhorabuena, ciudad.