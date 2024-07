El Prado, frente al mar

Una imagen de la muestra. / J. M. S.

En los dos tomos dedicados a la evolución del turismo en Marbella, Fernando Alcalá Marín, antaño cronista oficial de la ciudad, reconocía que en el año 2000 (cuando se publicó su obra) «el campo de la cultura en Marbella ya no es un yermo». Semejante afirmación denota un vacío, una ausencia que el auge del turismo ayudó a paliar (e incluso a visibilizar), pues desde los años cincuenta, junto con los empresarios y celebridades que forjaron la imagen mítica de Marbella, numerosos artistas plásticos también contribuyeron con su presencia, temporal o permanente. Tan solo recordar que allí establecieron casa y taller, entre otros, Viudes, Sendín, Morales, Espona o Perdiguero; surgió un proyecto para una Ciudad de los artistas (el sueño de Edgar Neville); y actualmente alberga una heterogénea comunidad artística (emergentes y veteranos) de reconocida valía y muy activa en el circuito galerístico.

Pero este hecho no debe ocultar otra realidad incuestionable: el turismo de masas, con toda la oferta de ocio light que conlleva, ha eclipsado casi por completo cualquier opción cultural de tintes serios, puesto que, en esta época posmoderna, la consigna suprema es la diversión o, en su defecto, el entretenimiento, y los productos culturales, para tener éxito, deben amoldarse a esa exigencia. Mario Vargas Llosa lo ha expresado de forma insuperable: «La cultura es diversión y lo que no es divertido no es cultura». Este fenómeno, de alcance planetario, se hace especialmente visible en las zonas costeras, donde al reclamo infalible de sol y playa giran buena parte de las propuestas lúdicas y festivas. El caso de Marbella viene precedido, además, por una fama retrospectiva, heredada de otros tiempos y otros nombres, cuya divisa era el lujo y el glamur y hoy prima la calidad y la excelencia.

Por todo ello, en un nuevo intento del Ayuntamiento por acercar las artes plásticas a la ciudadanía (fuera del cubo blanco museal), o quizá para contrarrestar el aluvión de citas expositivas que ofrecen entidades privadas (clínicas, hoteles, restaurantes), puede verse estos días en la céntrica Avenida del Mar la muestra El Museo del Prado en Marbella. Con carácter itinerante y el patrocinio de la Fundación Iberdrola España, consta de 50 reproducciones fotográficas (en alta resolución y generoso tamaño) de una selección de pinturas de diversas escuelas: española, italiana, flamenca o alemana, que abarca desde el siglo XII hasta el XX. Con intención didáctica, las cartelas se presentan en español e inglés, más un código QR que amplía la información disponible, ya de por sí extensa porque refleja la ficha completa del cuadro (incluso el número de inventario), datos del autor y explicaciones muy concretas (y brillantes) sobre la técnica o circunstancias de la obra. En fin, una buena ocasión para disfrutar de obras maestras de la pintura europea sin entradas ni aglomeraciones; cierto es que no son las originales, pero en julio y frente al mar, ¿qué más se puede pedir? n