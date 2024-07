Ojo a las suposiciones

Estados Unidos ha resuelto el dilema entre un presidente enfermo y un aspirante tóxico. Ya no estará Joe Biden en la papeleta del Partido Demócrata después de que se lo dijera Dios o un médico con un diagnóstico o George Clooney –que fue pediatra de ER (Urgencias)–, Obama y algunos demócratas más. Del dilema queda el vengador tóxico que quiere volver a ser presidente. Para la próxima elección, el Partido Demócrata tiene que espabilarse mucho, sea con Kamala Harris o cualquier otro, sea con Kamala Harris y quien llegue el primero a ser el segundo, sea el siguiente argumento inesperado en la política estadounidense, debilitada por Donald Trump en estabilidad democrática y sometida siempre a la puntería de los francotiradores. La resistencia del sistema estadounidense es a prueba de balas desde Abraham Lincoln, pero no sin mellas, la última el asalto al Capitolio de hace tres años, cuando Donald Trump llevó a rabieta su derrota. Se probará la resistencia de materiales con el ímpetu de los republicanos durante los cuatro meses que faltan para las votaciones contra un presidente al que consideran inhabilitado y se podrá cuantificar el empuje en la cantidad de veces que usen la metáfora de la Casa Blanca como cabina de avión, el presidente como piloto y la marcha de la nación como vuelo. Dado que la política es incesante, instantánea y global, también habrá que estar atento a qué otros gobiernos consideran esta espera una debilidad del matón del planeta y una oportunidad para actuar. Hay dos guerras con repercusiones internacionales activas, la de Israel con metástasis. Sólo podemos predecir que lo impredecible está instalado en el acontecer del siglo y sólo cabe esperar lo inesperado, que no deja de ampliar su repertorio con argumentos que pasman a los guionistas de las series más locas con las hipótesis menos suponibles. Todo bien.

