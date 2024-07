Ponle un cafelito al juez

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / L. O.

Sánchez quiere declarar por escrito pero el juez Peinado quiere ir a La Moncloa. No sabemos si el presidente del Gobierno ha ordenado que al juez ni agua o ha dispuesto que se le sirva un té con pastas y un poquito de salmón ahumado. Que si quiere una toallita con limón, señoría.

Tal vez lo sienten en el sofá donde sientan a jefes de Estado y líderes de la oposición o en la cocina, de pie, con el servicio. Hay quien quiere entrometerse en las entrañas del Estado y quien se conforma con ir a La Moncloa, que en los tiempos de Adolfo Suárez era un pequeño edificio con pequeña vivienda, sitio para cinco o seis asesores y una sala para el Consejo de Ministros. Ahora es un complejo por el que han de guiarte, con edificios anexos y una barahúnda o ejército de gente que mueve papeles e informes de un sitio para otro.

A Sánchez le gusta escribir y escribe cartas a la ciudadanía lo mismo que escribe declaraciones pero el juez es un moderno y no quiere textos, quiere un vídeo, una foto, tal vez un TikTok para enseñar a los nietos. Entrando en La Moncloa a interrogar a un presidente.

El matrimonio presidencial nos debe una explicación y hay mucho éticamente reprobable en todo esto, si bien penalmente, ya lo dijo la UCO de la Guardia Civil, hay poco. No sabemos dónde se quedará Begoña Gómez durante la declaración de Sánchez, si es que se produce. Lo mismo aguarda fuera o se queda vigilando para que el juez no toque nada. La Moncloa impresiona, el peso del poder y todo eso, pero el juez no se deja intimidar y piensa que si la montaña no viene a Mahoma él va a Moncloa.

Peinado está en la encrucijada de su carrera: o lo hunden o se consagra como implacable juez o se labra un futuro en política. Tres posibilidades. Es afortunado. A la mayoría de los mortales la vida no le da tantas opciones. Aunque me temo que no va a elegir él. Tal vez en un futuro se siente en el Consejo de Ministros de ese edificio que quiere visitar.

He estado en casa de los Sánchez y, oye, tienen buen gusto para las cortinas, podría relatar Peinado a su parienta al llegar a casa. Nunca sabe uno cómo de imprevisible va a ser la respuesta a la pregunta «qué tal el día».

Después de estar en Moncloa lo mismo se da importancia por los pasillos de su juzgado, caminando con aire misterioso, como de quien vale más por lo que calla que por lo que dice. Como si lo que está haciendo no hablara por sí solo.