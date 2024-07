Preludio en Mi Menor

Siempre me han llamado la atención las lágrimas. Será porque a mí me cuesta tanto sacarlas a flote, que cuando las veo en los ojos de los demás es como si acabara de encontrar un tesoro que quisiera escudriñar, entender, analizar. Comprender las circunstancias que las hicieron brotar. Desde pequeño, llorar es algo que he visto hacer a los demás pero, por alguna razón, era algo que yo no estaba dispuesto a compartir con los demás. Las lágrimas que son respuesta a emociones como tristeza, miedo o ira yo las suelo sacar antes de ese momento en el que se espera que lo hagas, en soledad, viviendo mi propio duelo, sin compartirlo con nadie; por eso cuando llega esa amenaza, me encuentro con ese impresentable que me hizo tanto daño, o se produce esa pérdida, permanezco impasible. Ya lo he llorado mucho antes. Creo que viendo a algunas personas llorar he podido ver a través de ellas, detectar su bondad, su transparencia, su verdad. Porque hay personas que lloran cuando tienen que llorar. Tengo una compañera de trabajo a la que he visto llorar alguna vez en algún claustro de profesores, siempre ante la impotencia de lidiar con alguna injusticia, con alguna desigualdad, con alguna situación de esas que siempre tienden a desfavorecer a las personas más vulnerables. Cuánta compasión, sensibilidad y ternura he visto esas lágrimas. Recordarlo humedece mis ojos, porque a cada uno le hace llorar una cosa distinta. Yo lloro cuando camino bajo la lluvia mojándome y mis lágrimas se mezclan con el agua y las saboreo. Quizá porque me permito hacerlo en la calle al pasar inadvertidas entre la lluvia. Quién sabe. O también cuando voy de nazareno, callado, y puedo rezar o viajar a través de mis pensamientos a la vez que veo a la gente sin ser visto. Es increíble lo que emociona observar a la gente en conversaciones cotidianas, con su lenguaje no verbal, cuando ellos creen que nadie los ve ni los oye. Las personas mayores nos enseñan mucho con sus lágrimas. El 1 de octubre de 2021 salió a la venta Love for sale, el último álbum del legendario cantante de jazz americano Tony Bennett, que tenía 95 años en ese momento. Un trabajo que grabó junto a Lady Gaga, y que es una auténtica joya, tanto por los temas que se incluyen, como por las voces y la producción. A Bennett le diagnosticaron alzheimer a finales de 2015, cinco años antes de esta grabación. Recuerda Gaga cómo cada jornada en el estudio él estaba totalmente perdido, sin saber donde se encontraba, ni quién era su esposa, ni por qué estaba allí. Pero era escuchar los primeros acordes al piano, y era capaz de cantar todas las canciones de su repertorio, una detrás de otra. Lo que más le llamaba la atención a Gaga, amiga suya desde hacía mucho tiempo y había visto su proceso en primera persona, era cómo le brotaban las lágrimas mientras ella le tocaba los arreglos de sus temas al piano. La memoria musical lo transportaba al pasado. Sus lágrimas no eran paralizantes, sino llenas de vida, lo llevaban a la acción, a recuperar momentáneamente la lucidez para tocar el piano o cantar delante de ella en el estudio, o delante de miles de personas en los conciertos. Hace muchos años vi El diario de Noa, una película que no me dejó indiferente, trataba sobre el alzheimer y yo ya me había encontrado con él en mi vida. Se me quedaron grabados unos segundos de la película en los que Allie, la protagonista, se acercaba a un viejo piano y tocaba unos acordes que yo no reconocía pero que estaban cargados de tensión, eran desgarradores. Hace poco, al escuchar a un buen amigo hablar sobre cómo sus padres se enfrentan a esta enfermedad, comentaba que en los momentos de lucidez de su padre, éste se convertía en una persona divertida, y que para él era un regalo, porque sentía que era como si quisiera despedirse de él regalándole momentos de alegría. Esa conversación tierna y profunda con mi amigo me devolvió a aquella película, y a aquellos acordes. Al llegar a casa la busqué, y escuché de nuevo aquellas notas. Pude encontrar a qué obra pertenecen y me hice con la partitura. Después de muchas horas logré interpretarla. Volví a escuchar esos acordes, en esta ocasión tocados por mi, y volví a llorar como aquel día. A veces pienso que he querido estudiar música a estas alturas para poder sacar todas las lágrimas que un día decidí guardar. Preludio en mi menor, Opus 28. Chopin.