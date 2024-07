Charlatanes o datistas

Datos y más datos. / L. O.

«Las profesiones que ganaron más poder adquisitivo el año pasado fueron procesadores de datos y consultores», afirma el titular. O sea, los extremos: los que solo dicen cifras y los que solamente charlan. Ya dijo el marqués de Bradomín que cuando uno habla «o da datos o hace literatura o se calla». Aquí no se calla nadie y la gente expele datos o se da al palique. No hay término medio. La rama de la consultoría es muy amplia, pero todos conocemos a alguno del que hemos envidiado su capacidad para vender humo, vivir del cuento con su piquito de oro y tener una nómina de mucha plata. Los hay en todos los sectores. Si le preguntas a un consultor de medios de comunicación te dirá que los medios de comunicación están en crisis, frase que podría haber pronunciado también en 1920 y que te va a costar un huevo, con lo que además te va a sumergir en una crisis mayor.

El dato del poder adquisitivo procede de la Encuesta anual de coste laboral que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística. En promedio, los trabajadores españoles ganaron 1,2 puntos de poder adquisitivo el año pasado, lo cual no es que sea para tirar cohetes es que no es ni siquiera para encender un petardo.

Procesadores de datos o consultores. Primero uno te dice cuánto puedes ganar y luego el otro te dice en qué gastarlo. Primero el datista (los datos son una nueva forma de riqueza) te informa de cuál es tu público y el consultor te hace la estrategia para llegar a él. A veces, con muchos datos y una buena estrategia se llega a lo previsto: el desastre. Por eso la economía no es una ciencia exacta y por eso no todo el mundo triunfa. Hay quien es muy celoso de su intimidad ignorando que su intimidad, sus datos, no le interesan a nadie. Ni siquiera a esos grandes almacenes, que ya tienen detectado que no entras nunca o si lo haces vas a las ofertas de mortadela.

El procesador de datos te da tus características técnicas objetivas corporales, peso, altura, analítica, etc. El consultor dietético va luego y filosofa sobre tu tendencia al donut vespertino, a los churros con chocolate dominicales y a la afición a vigilar que el sofá no se mueva de su sitio, cuestiones sin datos, claro, opinables. Lo bueno del consultor es que es más rebatible. El que te da el dato puede dejarte sin argumentos. Aunque en este país a veces, llevar la razón no implica nada, ser riguroso tampoco. También es verdad que a veces preferimos la opinión reconfortante que queremos oír al dato frío. Incluso con este calor.