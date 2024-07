Evento en riesgo de suspensión

Como si de un gran show de verano se tratara, no pocos españoles hacen cola ante la declaración en Moncloa de Pedro Sánchez sobre las actividades de su esposa. Sin embargo no creo que tenga lugar, por tres razones: la primera porque si el luez presume que el presidente sabía del supuesto «tráfico de influencias» debería declarar ya como investigado, no como testigo; la segunda, porque lo que Sánchez pueda saber al respecto se relacionaría de un modo u otro con su cargo, y debería declarar por escrito; la tercera y definitiva, porque según la ley nadie está obligado a declarar sobre hechos imputados a su cónyuge. Así que, pudiendo negarse Sánchez a participar en el evento (un episodio más del choque de trenes comentado otro día) éste concluiría nada más empezar, frustrando al público, que debería ser indemnizado. Aunque poner pie en Moncloa ya sea en sí mismo un evento; ¿irá de eso? n

Suscríbete para seguir leyendo