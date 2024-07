La expresión de las emociones

No entiendo el proceso por el cual las generaciones que han ido llegando a este mundo están cada vez peor educadas en lo que a normas sociales se refiere. Tengo que hablar en general dado que sería imposible tratar particularmente todos los casos. La norma general es que los niños y adultos cada vez gritan más y tienen menos respeto por las normas de cortesía básicas, llegando a tratar de raro o exagerado a quien osa quejarse de esas actitudes.

Resulta que la última excusa que he oído para fomentar que los niños no cumplan las normas sociales es que están expresando sus emociones. Así, en frío, cuando te quejas de voces o ruido, te dicen que los niños tienen que autorregularse y que tienen que aprender a gestionar sus emociones. A mí esto me parecería bien si no fuera porque los niños serán adultos y tendrán que enfrentarse a un mundo que, de entrada, va a serles hostil e inhóspito. Además, esto de las emociones que tanto gusta a los padres y docentes lo introdujo en el mapa de teorías pedagógicas y sociológicas David Hume. Hume fue uno de los fundadores del empirismo, teoría filosófica que se basa en que el conocimiento humano proviene de la experiencia, y dentro de esta teoría Hume desarrolló su ética conocida como emotivismo moral, en la que dice que los sentimientos son los fundamentos de la conducta humana, es decir, que no se ocupa del ser sino de lo que debe ser. Por lo tanto, niños sin respeto por las normas sociales y que no saben en realidad afrontar y analizar todas sus emociones dan como resultado adultos que no pueden afrontar los vaivenes de la vida. Afirmo esto tan categóricamente porque la frustración es una emoción y también hay que aprender a lidiar con ella, y porque la relación que establezcan los padres, como las primeras figuras de autoridad de los hijos, con las emociones negativas va a determinar cómo se van a relacionar con ellas los niños. Ahora, los padres evitan que los hijos se frustren dándoles todo lo que piden, no aplicando consecuencias cuando es necesario… creando así generaciones que no toleran la frustración y que cada vez se comportan peor, cosa que compruebo año tras año en las aulas. A lidiar con las emociones negativas se aprende, al igual que con las positivas, sintiéndolas y gestionándolas, por eso es necesario corregir a los niños cuando gritan demasiado, o cuando tienen una rabieta porque no han conseguido lo que quieren.

Las emociones son un profundo misterio que solo se conoce con el paso del tiempo, pero usarlas para dejar de actuar en la formación de los ciudadanos más jóvenes me parece una falta de respeto hacia la sociedad en su conjunto, pero, visto lo visto, solo queda aguantar.