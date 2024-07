Inventos del TBO

La guerra está servida, nunca mejor dicho, entre Carmen, de Only You, y el Tragatá, de Soho Boutique. Aunque nadie duda sobre quién se alza ya con los laureles de la victoria, que no es otro que Benito Gómez, que ha bajado de su Bardal, en Ronda, para librar esta escaramuza. No significa nada, en cuanto a lo gastro se refiere, que uno de los hoteles sea de cinco estrellas y el otro de cuatro, gana este último, David frente a Goliat, en un cuerpo a cuerpo en la plaza de la Marina y a la vista de todos. La competencia siempre es buena y promete próximas emociones.

Lo mismo sucede con el alcalde, estoy con él en que «tener que irse fuera de Málaga tiene una importancia relativa siempre que la movilidad sea buena». Por supuesto que nos gustaría vivir donde quisiésemos, pero vivimos donde podemos, aquí y en Pekín. El caso es que explicar estas obviedades no eleva el debate político, lo infantiliza, pero es la música que nos tocan.

Bueno, pues el viejo Joe ha tirado la toalla, mira que se resistía, el hombre más poderoso del planeta y con un maletín nuclear a mano, resulta que confundía personas en su mente, a un amigo con su más acérrimo enemigo, y todos los pelotas del mundo uníos callados -¿quién le dice al emperador que está desnudo?-, hasta que Pelosi y Cía. decidieron que no podía continuar, que se lo habían puesto demasiado fácil al Monstruo. Pues mira que la sustituta es la insustancial Harris, de la que no se conoce nada reseñable en todo su mandato como vicepresidenta... Y es que la política es así, ¡hay tantos inútiles! Y ahora llega el presidente del Gobierno israelí a Washington y Kamala no quiere salir en la foto, guiñándole así a la extrema izquierda norteamericana enamorada de Hamás. Pero ya veremos, que pueden (seguro) pasar muchas cosas, algunas de lavandería, otras de muladar. De momento, ha caído la jefa del Servicio Secreto.

Pero aquí, lo que más me preocupa son unas declaraciones que han pasado desapercibidas, las del teniente general de la Guardia Civil (y DAO), Manuel Llamas, malagueño para más señas. Dice este profesional de la seguridad que «esto [el narcotráfico] ha venido para quedarse, tenemos que aprender a convivir con ello», aunque después afirma, para suavizar su mensaje resignado, «eso no significa tolerarlo, pero sí no negar la realidad», ya. Podríamos poner el símil del fútbol y decir que no vamos a dejar la portería libre, pero sí que nos van a meter muchos goles. Me hubiera gustado más escuchar lo contrario, vamos a por ellos, que se preparen, si pueden. Por favor, mi teniente general… Pero no, te preparan el cuerpo para que normalices, como ahora se dice, aunque a estas alturas saben que llevas tiempo familiarizado con muchos desafueros. Otro general de la Benemérita, José Manuel Santiago, ya dijo durante la pandemia -¿lo recuerdan?- que sus hombres minimizaban el clima contrario (estrés) a la gestión de la crisis por el Gobierno. Naturalmente, Marlasca lo ascendió, en este caso a jefe de Estado Mayor del Instituto. El ministro -reprobado varias veces- siempre tan perfecto, como una fuga de Bach, podríamos decir con una pizca de sarcasmo. Su lista de naufragios me recuerda a Rube Goldberg, dibujante norteamericano de tiras humorísticas de máquinas complicadas para tareas sencillas, algo así como los ‘inventos del TBO’ del profesor Franz de Copenhague, y es que la política oficial española se ha retorcido bastante. Por eso, en la visita que realizamos al gran pintor Manuel Caballero, en San Fernando, disfrutamos del simbolismo de una obra intemporal.

Por cierto, antes de que se me olvide, me dijo Miguel, al frente de su restaurante homónimo, que falleció su suegra, María, DEP. La conocí al frente de sus tres locales, uno en Torremolinos y dos aquí, toda una vida que es historia. Pero terminamos en la Antxoeta, con Pablo de director de fuegos, que da a luz platos muy sabrosos y bien ideados. Uno de los pocos locales de aquí que se atreve con la anguila ahumada. Nosotros decidimos un Mortix Gorgollasa Callet, tinto de Mallorca. Este epigrama de un excelso colega, Mariano José de Larra, pone las cosas en su sitio:

No más llorar, Miguel; que la esperanza

torna el busto del dueño malogrado.

Si bien la semejanza,

por no afligirte el alma conmovida,

del artista el cincel disimulado

dentro en la piedra la dejó escondida.