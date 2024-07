Pleitos tengas

Una pareja de jóvenes pasea por la calle. / L. O.

Lunes. Hay que ver lo que estamos aprendiendo todos de Derecho. A la fuerza. Ahora resulta que el Supremo lleva al Constitucional la amnistía. Ayer que Sánchez quiere declarar por escrito. El otro día que si el Supremo dice no sé qué de los ERE. La Justicia subida a los titulares, la justicia dominando la política, la Justicia hasta en el gazpacho. Y nosotros, los españolitos, sin formación jurídica en la escuela ni en ningún sitio. Este mundo es para los versados en Derecho. O para los que eluden la Justicia. Yo por mi parte tengo un pleito pero conmigo mismo: tratar de entender toda esta realidad de jueces (y viernes) trabucaires o atinados, estrellitas o injerentes. Va a ser que el Código Penal podría ser más útil que un libro de recetas de cocina, que la Biblia o que un manual de buenas maneras. Nosé yo de todas maneras si eso que he escrito de «españolito» está ya un poco rancio. O es de Justicia.

Martes. Está pasado de moda dar la barrila en la sobremesa sobre el viaje a Duvroknic, presumir de garganta débil a la que dañan los aires acondicionados, fotografiarse los pies, afirmar que de septiembre no pasa el comprar un coche nuevo, decir que solo se bebe cerveza en verano, hacer ayuno intermitente, robar pintalabios. Están en boga los bolis bic, sonreír en el autobús, redesayunar un plátano leyendo a Quevedo, llevarse una silla a la playa, contemplar un atardecer sin decir una palabra, media aspirinita para la jaqueca, invitar a café, las bermudas blancas, telefonear a un amigo, hacer el cubo de Rubik merendando, llamar al banco solo para incordiar.

Miércoles. 'El marqués', serie basada en el crimen de los Galindos, en 1975, en el municipio sevillano de Paradas. Alfoso Grosso escribió una novela sobre el asunto (Los invitados, 1978). Luego hubo más libros y muchos reportajes y una película protagonizada por Lola Flores y Amparo Muñoz con ese mismo título en 1987. Ahora llega esta serie, protagonizada por Víctor Clavijo, que está soberbio en su papel. La ambientación es magnífica; andaluces hacen de andaluces. Un gran elenco. Más allá de ese múltiple crimen sin resolver, está el retrato de una clase y una época. Un Gatopardo a la andaluza, quizás. De qué vamos a vivir, le dice el marqués a su hermano menor, calavera, tarambana y derrochategui. Pues de lo que hemos vivido cien años, replica el joven, de dar braguetazos y de vender patrimonio. La Transición también está presente. Todo visto a través de los ojos de un joven periodista. La serie pasó por una tele comercial y por prejuicios creí que era un culebrón propio para la hora del sesteo. No.

Jueves. Mar de Verum, Cerrado de Calderón: gildas sui géneris, originales y sabrosísimas. Tortilla mediocre que tarda una vida en llegar, buen pescado. Cachopo. El cachopo siempre suena a algo excesivo, pero este no es grande. Local agradable con servicio diligente pero con el aire acondicionado renqueante. Tengo que volver a probar un arroz. El taxista trata de darme conversación pero afortunadamente me entra una llamada de Paco Reyero, que acaba de dar una crónica para Canal Sur desde Washington, donde permanecerá un mes. O más. Reyero creía que no iba a pasar nada en Estados Unidos y fue llegar y que le rebanaran la oreja a Trump, lo cual siempre da carrete a un corresponsal, claro. Y lo de Biden. Reyero planea recorrer el país y a mi me asalta una envida pura y lo que recorro son esos montes con casoplones donde se refugia cierta burguesía malagueña, muchos herederos que no tienen donde caerse vivos, menestrales que han logrado progresar. Y tal. Nunca es tarde para la siesta.

Viernes. Con Juan Gaitán y Antonio Carvajal en un jurado-almuerzo. No hay nada como evaluar malos poemas mientras se come uno un buen gazpachuelo. La tarde se abre generosa. Y hay quorum en la coctelería de guardia.