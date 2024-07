A propósito de Donald Trump

Un mitín, no es un lugar donde uno acude a oír argumentos que deriven en convicción. Un mitín es el lugar donde acudes convencido dispuesto a no dudar. Si en ese mitín, los oyentes adoptan la forma física del orador, ya sea mediante imitación de gestos, o , una imitación, como sucedió en la Convención República de Estados Unidos, del apósito, por motivos del intento de magnicidio, que llevaba el orador, el nivel de fundamentalismo, de fanatismo, en una democracia, alcanza un ridículo tal, que adviertes, que no son necesarios los bulos, son necesarios, los bobos.