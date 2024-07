Las verdades incómodas del alcalde

Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. / Álex Zea

En la política moderna, la honestidad es un bien escaso y valioso. En tiempos donde la retórica vacía y los mensajes edulcorados predominan, es llamativo encontrar líderes que, sin rodeos, digan las cosas como son. Lo que viene siendo la verdad. Eso que solamente te dice tu padre o tu hermana cuando se hablan temas serios. Y éste es el caso del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cuya franqueza ha suscitado críticas en varias ocasiones y últimamente con mayor intensidad. Aunque muchos prefieren oír promesas dulces y soluciones mágicas –«El Perchel no se vende» como concepto vacuo-, es necesario valorar la valentía y honestidad de aquellos que no temen abordar las duras realidades incluso a sabiendas de que no todo el mundo sabrá procesarlas.

La sociedad actual vive cada día más lejos de ciertos valores entre los que se encuentran los de asumir la realidad, acatar ordenes o entender que es probable que si te dicen no sea no y te tengas que aguantar. Y es complicado bregar con estas generaciones pues el nivel de infantilidad que manejan es tal que difícilmente alguien asuma que no puede hacer algo sin sentirse ofendido, atacado y busque represalias por la supuesta falta de respeto. En una sociedad en la que se está dejando de celebrar el día del padre o de la madre en los colegios para que nadie se ofenda, que llegue alguien a decirte las verdades del barquero es un deporte de altísimo riesgo.

Recientemente, el alcalde de Málaga ha sido objeto de controversia por sus declaraciones sobre el gran problema de la vivienda en la ciudad. Afirmó públicamente que -dicho con otras palabras-, debido al creciente precio de los pisos en la capital, las personas con menos recursos deberán buscar viviendas en los anillos y periferias de la ciudad. Esta declaración, aunque dura, refleja una realidad que muchas ciudades europeas ya están enfrentando. Numerosas capitales han visto cómo los precios del centro de la ciudad se vuelven inalcanzables para muchos de sus residentes, empujándolos hacia las afueras. Y hasta la fecha nadie ha muerto por ello. ¿Es un rollo? Sí. ¿Es mejor vivir en la capital que en Cártama? La mayoría opinará que sí. ¿Es mejor tener una casa en Cerrado de Calderón que en Mangas Verdes? Pues claro que sí. Pero la realidad es la que es. Y aunque ahora sea más dura, las cosas son así desde que el mundo es mundo. Y si tienes, puedes. Y si no tienes, podrás menos, pero podrás. Y así con todo en general.

Las críticas no se han hecho esperar. La oposición y una parte significativa de la ciudadanía han calificado estas palabras del munícipe de insensibles y desconectadas de las necesidades del pueblo. Sin embargo, lo que se pasa por alto es que el alcalde no está proponiendo una solución drástica, sino describiendo una tendencia económica qen marcha. Reconocer esta realidad es el primer paso para poder abordar el problema de manera efectiva.

Es fácil criticar, pero mucho más difícil proponer soluciones viables. Los detractores del alcalde señalan sus declaraciones como un síntoma de falta de empatía y responsabilidad política. No obstante, es crucial preguntarse: ¿qué soluciones proponen aquellos que critican? En la mayoría de los casos, las respuestas son vagas o irrealizables. Mientras tanto, el mercado inmobiliario sigue su curso, sin tener en cuenta las buenas intenciones de los discursos políticos. Sin entrar a valorar propuestas de gran calado como una web para denunciar anónimamente si alguien tiene un piso turístico ilegal (¿?), el mantra se sitúa ahora en la declaración de Málaga como zona tensionada. Un asunto a nivel estatal que solamente ha usado Cataluña y del que hasta la fecha tenemos cero unidades de resultados. Es decir, que no funciona. A lo que se le suma que esa declaración provoca de inmediato que ya no tengas control sobre tu propiedad si la quieres alquilar en cuanto a dinero se refiere. Y eso, pensando en la realidad y no en las fantasías, resulta algo peligroso. Si fantaseamos en el arrendador como un gran fondo de inversión nos parecería genial porque es el lobo. Pero la realidad es que la mayoría de viviendas que se alquilan en Málaga son de un propietario que suele tener una segunda vivienda, heredada, y que alquila. Y que, en muchos casos, es su complemento para vivir bien o vivir a secas. Y con esta declaración tendría que poner su piso en alquiler según una tabla definida en Madrid. Cuidado. Que la seguridad jurídica es bueno cuidarla.

Por eso, en lugar de aferrarse a expectativas irreales, es momento de enfrentar los desafíos de frente. La honestidad del alcalde no solo debe ser vista como una declaración de resignación, sino como un llamado a la acción. Necesitamos políticas de vivienda asequible, incentivos para la construcción de viviendas sociales y medidas que eviten la especulación inmobiliaria agresiva. Sin embargo, todo esto debe partir de una base sólida de comprensión de la realidad, asumiendo quienes tienen la llave para desarrollar estas políticas -los ayuntamientos poquito-, y que no quede en un deseo idealizado.

En una era donde la desinformación y las falsas promesas están a la orden del día, la claridad y la honestidad se convierten en cualidades de incalculable valor. Los ciudadanos tienen el derecho a conocer la verdad, por incómoda que sea.

Así sucedía cuando, en otra ocasión, Francisco de la Torre hablaba de la necesidad de tener una gran formación y desarrollo profesional para poder alcanzar esos objetivos vitales. Y la gente se rasgaba las vestiduras. Pero es la pura verdad. Porque en Málaga se siguen vendiendo inmuebles. Y la gente compra. Y monta familias. Y casas. Y tiene niños. Pero si eres médico lo tienes más fácil que si repartes propaganda en buzones. Y eso te lo llevan diciendo -a la mayoría- desde el colegio. Pero después llega la vida y te da el guantazo de realidad. Que oye, igual la gente prefiere un señor que suelte frases vacías. Pero el mundo seguirá su camino.

El enfoque del alcalde puede parecer crudo, pero en el fondo refleja una postura de respeto hacia los ciudadanos. Tratar a la población como adultos capaces de entender y afrontar la verdad es un signo de madurez política. La alternativa, basada en ilusiones y promesas vacías, solo conduce a la frustración y al desencanto. Es comprensible que las declaraciones del alcalde de Málaga hayan generado reacciones encontradas y las usen los medios para avivar la candela. Pero debemos advertir que vivimos en una sociedad que, en muchas ocasiones, prefiere la comodidad de las mentiras piadosas a la dureza de la verdad. Pero es precisamente en tiempos de desafíos cuando más necesitamos líderes dispuestos a hablar con franqueza.

En lugar de rechazar la honestidad, deberíamos abrazarla y trabajar juntos para encontrar soluciones que beneficien a todos los ciudadanos. La verdad puede ser dura, pero es el único camino hacia un progreso real y sostenible.

Agradezcamos a aquellos que no temen decir lo que muchos prefieren callar, y comprometámonos a enfrentar la realidad con valentía y determinación. Porque esto es la guerra. Y lo suyo es intentar ganarla.

Viva Málaga.