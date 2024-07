Del glamour al infierno

«Glamour» (elegancia, atractivo, encanto) es un modo de nombrar los destellos, reflejos y espejismos del poder, en cualquiera de sus clases (económico, social, cultural, hasta político). Su equivalente en el pastel sería la nata. El encanto en cuestión viene, al final, de que todo poder encanta. Hubo un tiempo en que en la más alta cima del glamour global estaba la pareja Angelina Jolie-Brad Pitt, que encima añadían a la tarta, con sus hijos adoptivos, una envoltura (a no dudar sincera) de humanitarismo multiétnico: el deslumbrante esplendor del glamour guay. Curioso, que quienes gozan del glamour, en general gente no falta de talento, no reparen en que cuanto más intensa es la luz más neta y amenazadora es la sombra que aguarda. Hoy, peleados ante el mundo sus padres, los hijos borran de los registros los apellidos del adoptante. Una historia tan repetida como poco aprendida.

Suscríbete para seguir leyendo