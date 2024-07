La posibilidad de tener una tercera vida

Hay segundas vidas, una es la que vives, la que padeces y la que disfrutas. La otra es la vida de tu equipo y, el mio ha sido el del domingo 14 del 7 de 2024 en Berlín el que me ha creado afición.

Tenemos equipos de futbol. Si, también tenistas que no juegan en equipo. Y tenemos un equipo de futbol nacional. Mejor dicho, tenemos dos, uno masculino y otro femenino.

El gran escritor, y aficionado al fútbol Albert Camus decía que el futbol había sido para el una escuela de vida, por realizarse en equipo, unido y todos por igual. Yo también hoy, he sentido el mismo sentimiento. Si me alegro del triunfo del equipo nacional es por la forma de conseguirlo (han derrotado a cuatro campeones del mundo) y por el espíritu de equipo como han jugado. Había otros equipos con mayor calidad individual, pero ninguno con su firme voluntad de ganar. Aparte del trabajo bien hecho, la mayor diferencia con el resto de las selecciones ha sido la falta de miedo, han estado pendientes de no arrugarse ante nadie, de no fallar.

En esta nueva generación futbolística española, libre de razas y políticas.

También hay falta de miedo, jugar por jugar, jugar para ganar jugando. El sufrimiento individual no sirve para nada, no hace mejor a las personas. Si todos estamos unidos surge la alegría, aunque solo sea un rato viendo jugar Alcaraz y al equipo nacional. ¿Quién no es feliz ese rato? Solo los inconfesables socios de Sanchez antiespañoles.

Desgraciadamente, el espectáculo del que hemos disfrutado los españoles y el mundo entero en los terrenos de juego, lo han empañado un grupo de socios periféricos del Gobierno.

Hoy despertamos en un país como si estuviera dividido, por culpa de unos cuantos con sus votos. Como el día que empezó la Eurocopa.

La euforia dará paso al desencanto, el vómito antiespañol volverá a los escaños del Congreso.

Pero nos quedara el recuerdo de los goles de esos dos grandísimos futbolistas que nos hacen tanto vibrar y disfrutar. Nada menos que Nico Williams y Oyarzabal, los dos ciudadanos españoles vascos, que nos han hecho creer por un tiempo, que se ha terminado el racismo y el enfrentamiento.