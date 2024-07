El tiro Vivo atormentado. Más bien electrizado, de pies a cabeza. Estoy hecho un fenómeno electromagnético. Las chinchetas, los clips, las grapas y demás ‘ferrachas’ de prosaica oficina brincan y se me cuelgan de la piel a mi paso a modo de piercings. Si Mr. Faraday levantara la cabeza y pudiera ver semejante subidón eléctrico corriendo por el cableado de venas de un ser humano, gritaría de emoción. Todo porque de un tiempo a esta parte los cielos me acorralan inmisericordes a golpe de rayo. La han tomado conmigo. Aquí y en Valencia, en Valencia y aquí. Da igual donde me esconda, soy su diana móvil, su diversión de verano.

Aunque me atronan encima, debo matizar que no es que los rayos deseen darme muerte. Si quisieran, con unas pocas chispas de uno solo y chiquito les bastaría para achicharrarme, listo para que mis sobrinos depositasen luego mis restos en una bonita urna funeraria en el camposanto. Pero para qué tanto dispendio. Seguro que mis cenizas cabrían en un simple cenicero comprado en los chinos.

Me da a mí que no soy precisamente de los que sobrevive a un rayo. Potencial y ganas no me faltan, pero últimamente me flojea la fe en mí mismo desde que un tabardillo de nada me tuvo este invierno fuera de combate casi una luna entera. Carezco del temple y la bizarría de aquel famoso guarda forestal norteamericano, Roy Sullivan, que sobrevivió nada menos que a siete rayos a lo largo de su accidentada vida. ¡Qué rayada mental se le debió quedar al pobre! Pero eso sí, fue todo un superviviente de raza cual mutante de un personaje de Marvel, pero vestido como el guardabosques −¡eso es mutar!− del oso Yogui (¡y Bubu!, el único sensato de la serie).

Lo curioso es que una ramplona bala acabó luego con el pobre Sullivan. Se había suicidado por amor, que a la postre no es sino otro tipo de rayo de mucho mayor calibre; ese «rayo que no cesa», que diría el bueno −y apasionado− de Miguel Hernández. Porque es cosa sabida que el deseo nos consume por dentro y nos palpita la carne a tropecientos mil gigavatios la hora. No es mi vida, pues, lo que pretenden cobrarse los rayos. Su objetivo son mis aparatos y dispositivos . No me dejan ni uno sano. Los fulminan por sorpresa al colarse por la red eléctrica y machacarles el ‘hígado’ vía enchufes. Y es que sufro una especie de asedio en toda regla. Las tormentas buscan rendirme poco a poco por hambre electrónica.

La cronología de ataques padecidos es apabullante. Soy el elegido. Las tormentas me han señalado como víctima predilecta de su furia. Véase:

En Valencia, en menos de cinco años me han caído dos rayos en el edificio donde resido. El primero le segó las alas al ascensor. Lo mismo ha vuelto a suceder con el siguiente, acaecido el pasado uno de julio. Y como propina, también ha dejado ciego al videoportero, recién incorporado en plantilla. Además, cada uno de mis vecinos ha sufrido alguna merma electrónica que otra en sus respectivos hogares. Nadie se ha quedado sin un recuerdo del maldito evento celeste.

Pero a quien más ha visitado este malhallado rayo es a un servidor. En la lista de bajas figuran mi caldera de gas…¡y mi Play 5! ¡Recién comprada, blanca y reluciente! Sin ella estoy perdido; es lo que me mantiene ‘psicotáctilmente’ apto en este mundo, en el que lo último que falta por digitalizar es el papel higiénico. Llevo semanas sin practicar con el joystick y sin esa rutinaria gimnasia manual y neuronal no sé yo si al casi setentón que esto escribe le renovarán el carnet de conducir −que vence en breve− por falta de reflejos. ¡Ay! En Ibiza, mi segunda patria física y mental, me cayeron también dos rayos, asesinando uno al televisor y el otro al alumbrado. Viviendo yo aquí en lo alto de una montaña (Penyal de s’Àguila) en Sant Miquel, como si fuera una cabra, las tormentas se han encariñado con mi casa, su campo de tiro favorito. En su ‘Historia Natural’, Plinio el Viejo nos relata que los etruscos creían que Júpiter lanzaba tres tipos de rayo: el primero, benigno, de simple advertencia; el segundo, con algunos daños; y el tercero, devastador. No me extraña que dicho pueblo fuera superado por el romano. Les aseguro que lo de Júpiter es un cuento. Con este rayo que padecí en Valencia no hubo ninguno previo de aviso. Fue como un perraco de esos que te muerde llevándosete en sus fauces una nalga sin mediar ladrido alguno. Un encanto. De lo que no hablaron los etruscos es que lo peor de los rayos es lidiar luego con las compañías de seguros, territorio que nada tiene que ver con Júpiter, sino con el mismísimo Hades, un inframundo nada aconsejable. Llevo semanas con el móvil fundido a la oreja reclamándoles que cumplan con su parte del contrato. ¡Mal rayo les parta! n

Suscríbete para seguir leyendo