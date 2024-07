Un tintorro, por favor

Begoña Gómez / EP

Irse de vacaciones y cerrar el kiosko de la política es una de las bendiciones que nos esperan, aunque siga habiendo próceres de la palabra que pretendan quitarnos el humor de obligado cumplimiento tras un año en clave de permanente puñeta, en política que no en economía que España, rememorando al ínclito Aznar, va muy bien, Rato incluído. Un ejemplo significativo: desde el año 2008 nunca se habían creado tantos puestos de trabajo, un récord de 21,68 millones, con la tasa de paro descendiendo al 11,27%, la más baja en 16 años. Pero para quienes militan en la permanente y frustrante oposición, la discordia política y personal, éste y otros datos apenas si tienen importancia. Amigos míos, levantemos siquiera sea un tintorro de verano porque Málaga, como titulaba La Opinión, logra un nuevo record de empleo, con 772.000 trabajadores. Ahí es nada, cercanos ya al pleno empleo.

Los políticos, como el resto de los ciudadanos, tenemos el bendito derecho a las vacaciones. No nos la amarguen. Les queda por delante el relax, perder el sentido mirando el horizonte, paladear un buen espeto y vaciar la mente hasta quedarse en blanco. Sin que falte el libro que no se pudo leer. Y horas enteras de conversaciones insustanciales, ligeritas de contenido, cachondas y cercanas a la novela rosa. Pasarlo bien, vamos.

Esto no significa desconocer que hay asuntos de estado, algunos como la próxima investidura como presidente de la Generalitat del socialista Salvador Illa, enterrando 20 años en los que los independentistas hicieron de las suyas, ahora con una respuesta popular muy alejada de la mayoría. Si se produce, el presidente Pedro Sánchez se podrá tomar un tintorro de verano, Begoña Gómez mediante y el juez Peinado, que no se despeina cercado como está por maniobras políticas y judiciales que no oso calificar, no vaya caer también en sus redes.

Y habrá que levantar un tintorro, con platito de vitorianos, a ver si conseguimos que los migrantes menores puedan tener la fiesta en paz. No lo parece porque, pese a las recomendaciones del presidente andaluz, Moreno Bonilla, en su partido se suben por las paredes para incriminar a estos menores (menas, les llaman) capaces de manejar un cuchillo jamonero para robar, maltratar y violar en nuestras calles. Ya se imaginan: chaval de 10 ó 11 años convertido en potencial asesino. Moreno Bonilla le ha leído la cartilla a su partido, y con razón, llamando al orden a Feijóo, Cuca Gamarra, Miguel Tellado y Ayuso. ¿Hay quien de más? Buen tintorro, presidente. La solidaridad no debe tener vuelta de hoja. Al pecho piedra, llamado también Santiago Abascal, lo ha mandado a hacer puñetas, con educación y datos. A su portavoz en el Parlamento andaluz, un tal Gaviria, le dejó claro que en Andalucía tan sólo el 7% de los actos delictivos son cometidos por emigrantes y, en gran parte, son de origen europeo. El presidente andaluz, visiblemente emocionado, sabe de qué habla. Su familia y él mismo fueron emigrantes en tierras catalanas como muchos andaluces, entre ellos el que esto firma. Los andaluces durante décadas del siglo pasado tuvieron que ganarse el pan con el sudor de su frente en tierras catalanas, vascas, suizas, alemanas y francesas. Ahora, por el contrario, es tierra receptora de migrantes, con sectores como la agricultura y la construcción con alta demanda de trabajadores mayormente africanos. No me gusta una migración utilitaria, que nos solucione la caja, sino que seamos solidarios con quienes lo necesitan. Vox, por contra, pide plomo. ¿Qué hemos hecho mal para merecer a estos baleadores?

Toca tintorro, cerveza fresquita, poltrona y chiringuito, el que pueda, claro. Toca enterrar historias y hacer agosto de agosteño. Estar a la bartola y poder dejar la mente en blanco, sin más compromiso que pasarlo bien, disfrutar y dar alegría al cuerpo. Yo, que vivo en Torremolinos, asisto al esfuerzo que se hace para atender a los clientes, sirviendo en chiringuitos con demostrada capacitación y atenciones. Es verdad que los precios mayormente están por las nubes y que el servicio no siempre es el adecuado, pero tenemos un verano para amordazar bocas calientes, silenciar insultos y malas caras (caraduras, diría yo) e incluso conseguir que haya políticos, de un lado y de otro, se tomen un respiro en sus polarizadas vidas y ejerzan el derecho olvidado de pensar, reflexionar y diseñar estrategias donde el respeto sea norma para vivir decentemente. Toca repartir tintorros.

Adenda. 1) Revocada la primera condena a prisión de una periodista por revelar datos de un sumario. El TSJA ha absuelto a Raquel Rendón, periodista del diario Huelva Información. Tintorro doble. 2) Garriga, secretario general de Vox, tiene una acreditada especialidad: forrarse con el dinero de todos. ¡Que se le atragante el tintorro! 3) El socialismo andaluz vuelve a la gresca. Espadas y Susana Díaz sacaron el hacha de guerra a costa de los ERE. ¿Habrá alguien capaz de poner orden y sensatez? Ni tintorro. No lo merecen. Fin.