Antonio Troyano: adiós al catalizador de la cultura local

Conocí a Antonio Troyano hace más de 20 años, cuando empezaba (yo) en esto del periodismo. Fue cuando presentó a los medios una de sus aventuras al frente de Las Edades del Óxido: invitó a una serie de artistas para que intervinieran como les diera la gana cada una de las estancias del entonces dejado edificio del Patronato de Turismo (el que ahora alberga el Museo del Videojuego). Me acuerdo de Troyano entonces guiándome por todas las habitaciones, entusiasmado con las propuestas que habían hecho los creadores que habían respondido a la convocatoria. Yo, que entonces casi debutaba en esto de la información cultural ya me había empezado a dar cuenta de que es un campo minado de egos, marcado por el solipsismo más absoluto; pero ahí estaba ese hombre (no mucho mayor que yo, apenas cinco años), emocionado por lo que hacían los demás y entusiasmado por compartirlo con cualquier curioso. Ahora, cuando me entero del fallecimiento de Antonio Troyano, me doy verdaderamente cuenta de que hacen falta más como él en esto de la cultura.

Fue un tipo coherente: su misión era dar a conocer los artistas (de todo tipo y pelaje, con preferencia por el talante algo provocador y transgresor) y nunca se subió al carro de la Málaga cultural que ahora nos da titulares y reportajes en revistas de viajes; nunca se quiso asociar a los grandes nombres, a los apellidos que llevan colas a las taquillas, sino que prefería actuar desde ciertos márgenes y para los creadores anónimos. A ver, que lo suyo tampoco era el underground: siempre supo caminar con habilidad por los pasillos de las instituciones y pedir las aportaciones económicas necesarias para levantar los proyectos (que, insisto, siempre eran los de los demás) y sabía cómo ganarse para su causa a los que firmaban las partidas presupuestarias.

Cuando la cultura era aún contemplada por la mayoría como un capricho de vagos y un elemento básicamente inservible, inútil, Antonio Troyano supo ver que al expresarnos y ver cómo nos expresamos somos más nosotros mismos que antes de hacerlo. Fue gestor y dinamizador cultural cuando había tres o cuatro arrojados haciendo aquello y supo crear colectivos: Nómadas, Ejemplares, El Gabinete de Hyde, Las Edades del Óxido... Muchos músicos, pintores, actores, artistas y talentos de todo tipo de disciplinas se cobijaron bajo los diferentes paraguas abiertos por Troyano para mostrar lo que querían comunicarles a los demás. Hoy, todos ellos, los que han llegado a algo en el incierto mundo de la creación o los que recuerdan esa etapa como una postal de una bendita rebeldía juvenil, recuerdan con una sonrisa y un gesto de agradecimiento a aquel malagueño que ejerció de necesario catalizador. Descanse en paz.