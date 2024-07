En cualquier caso, un incierto futuro

Como en casi todas las cosas, siempre hay diferentes miradas ante una misma cuestión, sean más o menos certeras en función de intereses de distinta índole. Se ha hablado mucho del deterioro progresivo de la economia y los servicios básicos. De una actitud antidemocrática. De corrupción y mala gestión como causas de la crisis. Del uso de estas políticas para mantenerse en el poder. ¿Con otro liderazgo hubiera sido posible una ruta más estable y democrática? ¿Las instituciones podrían haberse fortalecido, permitiendo un sistema más equitativo y transparente? No. No hablamos de España, sino de Venezuela, que acaba de celebrar elecciones presidenciales bajo sospecha.

Las condiciones para ese 28J fueron negociadas entre el Gobierno de Maduro y la oposición. El proceso cuenta con observadores internacionales, y el candidato a la reelección y el de la oposición de derecha se comprometieron a reconocer y aceptar el resultado. Pues no. Gana Nicolás Maduro, pero la oposición en el país caribeño se niega a aceptar esa victoria y habla de «ultraje a la verdad». En Estados Unidos y otros países se airea la inquietud de que el resultado no refleje la voluntad venezolana. ¿Triunfa el imperio de la ley? Lo que cuenta ahora es el día después de la contienda electoral.

Cualquier victoria en las urnas puede gustar o disgustar. Lo que no es de recibo es que, a pesar de determinadas garantías legales, en el PP se lleven las manos a la cabeza y hablen de robo. ¿La voluntad pacífica y democrática no debe ser respetada tras la oportuna verificación? Los expertos en vituperar los derechos y la libertad en nuestro país argumentan que no es lo mismo una democracia formal que una democracia real. De acuerdo. Y no es que los héroes del disparate estén en óptimas condiciones para apuntar a nadie con el dedo acusador que tan bien manejan. Estos adalides de la justicia social (que rechazan) montaron uno de sus números circenses al viajar a Venezuela durante esas elecciones. Normal. No viven nunca de mejores comportamientos.

Toca enfangar, poner sombras de duda sistemáticamente. La incertidumbre está servida. Allí y en España. Aquí se viene haciendo desde el primer día que Pedro Sánchez tomó las riendas. No reconocer los triunfos ajenos es la práctica habitual de algunos, y partiendo de esa base se establece una espuria forma de oponerse a todo con infamias constantes. Las encuestas pintaban un paisaje concreto. La realidad puede ser luego otra y ya está la «guerra» organizada. Si existe fraude, bien. Aclárese todo y demuéstrese. ¿Y si con transparencia total no cambia nada? Los habituales seguirían en sus trece.

No todos son así. Hay opositores que reconocen la victoria de Maduro frente al disidente Edmundo González, que reivindica su triunfo sin haber triunfado por lo visto hasta ahora. Peor aún es lo del presidente argentino, Milei. Dijo, incluso antes de conocerse el resultado, que «espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular». ¿Puede dar lecciones democráticas ese sujeto?

Repasemos un poco la historia más reciente de Venezuela. En 1998 ganó las elecciones Hugo Chávez con la idea de cambiar un sistema político corrupto y clientelar. De tener un Estado social y plural con una economia planificada como alternativa al capitalismo salvaje. En busca de la «igualdad». Todo ello en medio de la tensa lucha y de una crisis económica. Aceptó la propiedad privada, si bien rechazó la acumulación egoista.

Respecto a Maduro, en sus propuestas electorales se ha comprometido a garantizar la justicia y los derechos humanos. Modernizar los métodos y las técnicas de producción a fin de diversificar la economía. Proteger la soberanía sobre sus recursos naturales y los ingresos nacionales. Frente a la voracidad neoliberal, pretende combatir la crisis climática, salvaguardar el medioambiente. La Amazonía y las reservas venezolanas. En sintesis y en teoría, la distribución de la riqueza y la protección social del pueblo.

El exdiplomático González propone la recuperación económica, social e institucional. Vale. Que el libre mercado lo resuelva todo. Evoquemos palabras del papa Francisco: «El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal» ¿Único camino para resolver problemas sociales? En cualquier caso, un incierto futuro planea en el país latinoamericano. Las sanciones estadounidenses, con acciones del imperialismo que voltea países, el propio Maduro y un sector violento de la oposición han venido dificultando el cambio de perspectiva para vencer obstáculos.

