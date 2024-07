La nueva Cueva de la Araña, propia y única

Nos informa Alfonso Vázquez, redactor-defensor de la historia de esta ciudad en este periódico, del completo estudio que están realizando de una estegamita procedente de la nueva Cueva de La Araña -en dominios de la Fábrica de Cemento- el geólogo malagueño Juan José Durán, científico titular del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), junto a la UMA y un laboratorio de EEUU por primera vez en el mundo. Esta maravilla mineralógica fue descubierta en 2021 y reúne la mayor concentración de estas insólitas creaciones naturales del planeta: las estegamitas –»llamadas así porque recuerdan a la cresta de un estegosaurio»-. Los resultados de este descubrimiento a nivel global se desvelarán, «probablemente en octubre», publicados en revistas especializadas, demostrando la singularidad y repercusión internacional que habita en esta caverna. Como lector y concurrente, la experiencia me ha hecho desconfiar del adverbio entretanto – tiempo que transcurre hasta la realización de lo que se expresa – cuando visito una exposición, leo un libro o contemplo con fascinación la morfología de esta gruta. No opino hasta la jornada siguiente de haberlos concluido. Después, ¿no les ocurre?, ningún esbozo, ni pensamientos los dedico a aquello que me cautivó en el «entretanto»; sin embargo, más tarde esas experiencias aparecen ante mí de forma involuntaria y se convierten en imágenes y palabras de goce recurrentes sin poder ausentarme de las mismas. La vida es como transitar por la gruta de La Araña, en su interior lo indefinido se somete a dictamen; posteriormente, se dibuja el momento de comenzar a comprender lo que has descubierto. Toda esta belleza misteriosa y connatural ocurre en esta cueva tan propia como única.