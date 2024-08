Confesión poco olímpica

A lo largo de mi vida he practicado varios deportes, más de media docena según momento y edad. Aunque no he destacado en ninguno (ni lo he pretendido), en los de competición he jugado con auténtica pasión. Pero nunca he dejado de verlos como un juego, un complemento lúdico de los juegos de veras duros de la vida, en los que admiro sobre todo la profesionalidad. Para evitar la típica moral de prescribir a otros lo que uno se prescribe a si mismo, no censuro el olimpismo y su dichoso espíritu, pero he de admitir que éste me resulta cansino y que no estoy seguro de que el empeño en batir marcas y en superar a los demás, a costa de renunciar a otras dimensiones de la vida, sea tan educativo como se predica. Tal vez hubo un tiempo en que el olimpismo era otra cosa. Al citius, altius, fortius (que vale también para las guerras), debería añadirse otro adagio, ne quid nimis: nada en exceso.

