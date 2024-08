. / Agencias

Tener ocho años y un amigo con el que emprender una aventura. El trompo que me hizo mi padre y una cuerda para bailarlo. La tarde entera en la orilla, estrenando gafas y aletas de buzo. Leer La isla del tesoro, a escondidas, en vez de dormir la siesta. El olor del asfalto caliente, el terral y su soplo de volcán que ha despertado. El eco dormido del portal, la voz hueca del agua en el aljibe. Un sendero estrecho, entre chumberas, que iba hasta la playa. Un gato dormido bajo el toldo, la higuera y su aroma dulzón, la alberca y su agua serenamente verde. El olor de la viña al mediodía, el tacto de la tierra recién arada, la mirada de gallo de pelea del viejo Joaquín. La sesión doble del cine de verano, una del oeste y otra de amor. Amanecer sin haber dormido, los ojos exhaustos de mirar estrellas. Las manos encallecidas por el azadón, ordeñar con las primeras luces del alba, la caricia a traición de la lengua fiel de aquel perrillo. Los jilgueros cantando su cautividad en la habitación que les construyó mi tío, la carrera hasta el pilón perseguido por avispas. El sueño leve tras el almuerzo, en la penumbra, escuchando la lucha del reloj contra el tiempo. El silencio perfecto del mar, la forma de su sombra, la noche ardiendo azul, igual que arde el alcohol. Madrugar para traducir el nombre de la luz primera, el lejano paisaje de la tarde, el oro mortecino de aquellos campos segados. Percibir el vacío que comenzaba bajo la ventana, el tañido de la sombra en el ancho corazón de la mañana, mirar adentro de los ojos de la gata. Entablar una fugaz intimidad con los espejos, ignorar el peso del sueño y recordar que una vez, hace mucho, viste llover. Buscar a tientas la palabra que inició el primer poema, aquella que medía lo mismo que el mar, y asumir que nunca tendrías más que ese latido. No saber que existía el pasado, ni la piedad del olvido. Cruzar la azulada superficie del silencio mientras los demás dormían. Sospechar, mirando al agua, que eras tiempo caído en otro tiempo, temblar de frío y de mar al atardecer, morados los labios, y saberte por primera vez tan humanamente frágil. Comprender, de repente, la armonía que tienen el mar y el tiempo, extasiarte mirando el vuelo de los vencejos y no tener aún palabras para la muerte. Encontrar las palabras que te construirían (tiempo, azul, vacío, luz, mar, olvido) y saber que algo las vincula, reconocer en ellas un eco de la misma sangre. Y la risa.

Así fueron aquellos agostos, y los gasté sin saber que los necesitaría tanto.