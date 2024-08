La gran selección

Decidir qué libro lees, después de acabar el anterior, es una maniobra delicada. En apariencia se toma ligera, casi alegremente, pues leer es una fiesta, y se hace en segundos o minutos. A veces lo tienes muy claro, a veces dudas, a veces apuestas. La vida es una sucesión de «a veces» encadenados sin descanso. En el caso de tu próxima lectura, la decisión no interfiere con nada. No te quedas en blanco, digamos, pensando en qué vas a leer, mientras giras en el semáforo con tu coche, o abres en canal a tu paciente, o cortas un solomillo con el machete, o ejecutas los millones de acciones con que cada quien se gana la vida.

En general, las modestas decisiones –leer «ese» libro, preparar «esa» comida, hacerse «ese» corte de pelo, vestir «esa» ropa, ver «esa» película, tomarse «ese» vino– se acompasan al ritmo inflexible del mundo en el que interactúas. Puedes ocuparte de ellas sin casi desocuparte del resto, y sin dedicarles el tiempo que requieren las grandes y graves. Esa liviandad posee su atractivo. Y es necesaria. Muchas cosas pueden llevarse a cabo solo gracias a que se improvisan en un instante.

Otros artículos de Juan Tallón PARECE UNA TONTERÍA Caprichos sí Parece una tontería Al final, la ruina Parece una tontería Hostia electoral

En no pocas ocasiones tu nueva lectura se resuelve mientras aún estás leyendo la anterior, en razón de que te llamó la atención en la librería, o en la prensa, o en redes sociales, o porque alguien te la mencionó, o porque te la tropezaste en tu biblioteca, o porque la estuviste posponiendo demasiado tiempo y al fin le llegó la hora. Los libros y su oportunidad obedecen muchas veces a circunstancias imprevistas, a juegos secretos, a caprichos tajantes, a cegueras momentáneas. Unos días aciertas y otros te equivocas. Y no es que importe. Importa, pero da igual. Una vida asentada en aciertos y buenas lecturas, y nada más, es una chifladura inviable.

Esto ofrece poca discusión –salvo que ames discutir– hasta que se acercan las vacaciones. Ay. En el momento en que te adentres en ellas, el mundo y todo aquello que pueda sucederle durante esas fechas deja de ser de tu incumbencia. En ese periodo se interrumpen algunas ideas y costumbres, aunque sea para adoptar otras distintas. La levedad queda interrumpida. Quieres que cada libro desprenda cierta rotundidad, un aire a feliz elección.

Escoger los que te llevas en la maleta para los días de vacaciones, sea una semana, dos o el mes entero, requiere ciencia. Te reservas los tiros en el pie para el resto del año. Así que te consagras a una concienzuda selección. No bastan unos sencillos minutos para resolver el trámite. Ni unas horas. Para empezar, no es ningún trámite. Puedes estar semanas dando vueltas a algunos títulos. No solo cada libro ha de estar a la altura de la ocasión, de la expectativa; el conjunto, aunque heterogéneo, debe ser capaz de despertar una especie de sinfonía.

Hasta alcanzar la lista definitiva, a su manera perfecta, hay un largo camino. Es obligatorio, porque la perfección no existe sino como exageración, seleccionar muchos más libros de los que caben en una maleta. Después irás descartándolos con pena, no sin miedo a cometer el error del verano. Nunca descartas hasta el punto de empaquetar justo lo que vas a leer.

Acarreas siempre un poco por encima de tu capacidad lectora, porque has de poder dudar entre unos y otros, y decir «tú sí» o «tú no». Al final, dispuestos a luchar entre sí, estarán esos autores fetiche que convocas cada año por estas fechas, tus escritores «de» agosto, y algunos de los que quisiste leer a lo largo del año, y los que ansías leer desde hace décadas y forman tu laguna personal, y los de las «casi mil páginas», y el «recomendadísimo», y los que te gustaron tanto en su día que quieres volver disfrutar. Y los que volverán a quedar para otra ocasión, claro.

Suscríbete para seguir leyendo