Niño, ¿tú no serás mariquita?

Varios caminantes por el Camino Mozárabe de Santiago / L.O.

Me gusta mirar a la gente, analizar sus comportamientos. Pero no me gusta tratar con ellos, en general. No me importa quedar bien con ellos. Ni quedar mal. Complacerlos o decepcionarlos es cada día menos importante para mi. Me cansa. La mayoría de la gente me cansa. Me gusta pensar que, como los geranios, cada uno tenemos distintos tiempos de florecimiento. Ninguno florece igual, al mismo tiempo, de la misma manera. Yo creo que lo he hecho tarde, pero eso me ha permitido desarrollar la capacidad de ver la luz escondida bajo la opacidad de la apariencia, lo cual me ha facilitado crear esa comunidad de gente con la que puedo ser yo. Desde que tengo uso de razón, siempre ha habido alguien ahí dispuesto a invalidarme. Ya fuera hombre, mujer, mayor o menor que yo, de mi entorno cercano, o alguien que pasaba por allí. Sea como fuere, siempre estaba ahí con ganas de hacerme sentir ridículo por no encajar dentro del arquetipo que para esa persona era lo aceptable. Desde pequeño me ha gustado cultivar la parcela espiritual de la vida. Hacerme preguntas. Plantearme el sentido de la misma. No aceptar la tiranía de lo estrictamente material. Negarme a vivir en una jaula de oro, ciego, entretenido con las múltiples opciones que me ha ofrecido siempre la superficialidad de la vida. Estar en silencio, apartarme de la gente, pensar. Recuerdo la manera en la que alguien se reía cuando le dije que me quitaron de la mesa en Selectividad una estampa de la Virgen del Rocío. “Vaya, seguro que hubieras sacado más nota”. Como si yo fuera idiota y pensara que para aprobar un examen no supiera que el que tiene que prepararse soy yo. La cuestión era invalidar mis propias liturgias, mis creencias, mis cosas. Un verano decidí irme a hacer ejercicios espirituales, de retiro. Meses después, comentando el verano con más gente, apareció el listo de turno: “¿que te vas a hacer cura?”, que a continuación finalizó su intervención indignado por la cantidad de niños que roban las monjas y que los colegios concertados no deberían existir, aunque él mismo eligiera uno años después para su hijo. Me hubiera encantado explicarle que pasar diez días sin móvil, sin hablar, centrando mi atención en la lectura, la naturaleza y la reflexión personal es lo más enriquecedor que me ha pasado nunca. Pero su única intención era mofarse de mí, no entenderme. También mi pasión por la Semana Santa es algo que le ha parecido muy gracioso a muchas personas a lo largo de mi vida. Gente que, desde una -supuesta- superioridad moral, se atreve a ridiculizarte por participar en movimientos cofrades, religiosos, por poner villancicos en primavera o escuchar la Pasión según San Mateo de Bach en mi coche en agosto. Normalmente es gente que, además, te dice a quién tienes que votar y cómo tienes que emplear tu tiempo. Hace poco le contaba a alguien, con entusiasmo, lo que disfrutaba estudiando música, con esa sensación de perder la noción del tiempo cuando me zambullo el infinito que se crea entre las 88 teclas del piano. Le dio un poco esa risa tonta que te da cuando un niño te cuenta algo desde su inocencia, como si el mundo fuera ideal. Me dijo que a ver cuando hacía alguna vez “algo normal”. Me lo decía un tipo que todos los martes, domingos, semanas, meses de todos los años de la vida no se perdía los partidos del Madrid. Porque consumir fútbol tiene bula, y más a esta edad. Aprender música entrados los cuarenta es querer vivir en la eterna juventud según algunos. Es triste, pero este tipo de gente hace que desconfíes, que te permitas ser tú mismo en muy pocas ocasiones, sólo cuando estás seguro de que estás con alguien que no se va a reir de ti. Estoy convencido de que me hubiera encantado compartir con más personas cómo me ha beneficiado espiritualmente cada vez que he hecho el Camino de Santiago, sin embargo lo que la gente quiere escuchar es que los paisajes son muy bonitos y que terminas muy cansado cada etapa. También me he quedado muchas veces con ganas de hablar de Pirulo, Denise o Kike, y de cómo han cambiado mi vida; pero cuando me encuentro con alguien a la vuelta de alguna de mis experiencias en Camboya, prefiero hablar sobre el calor y la belleza de los campos de arroz. La primera vez que conocí a alguien así yo tenía 12 años. De repente, apareció en mi habitación. Miraba fijamente las paredes, plagadas de carteles de Semana Santa. Luego me miraba a mí, con un gesto en la cara de incredulidad, de desaprobación. Prestó atención a todas las paredes de mi cuarto, a todos los carteles allí colgados. Finalmente se acercó a mí, y me dijo: “niño, ¿tú no serás mariquita?”.