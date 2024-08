Querella inoportuna

No entro en la base que tenga la del Presidente del Gobierno contra el Juez Peinado. Diré solo que, por irregularidades que haya en la instrucción, no es lo mismo infringir la ley que prevaricar. Por otra parte aunque pueda ser admitida a trámite no será fácil que prospere. Pero, más allá de su fundamento y desenlace, la querella ha sido un error político. No creo que la dignidad institucional del Presidente se vea agraviada por declarar como testigo ante un juez. De otro lado, aunque tenga claro derecho a hacerlo por escrito y el rebuscado argumento del Juez para negarlo no sea razonable, en ese acortamiento de distancias tampoco veo desdoro alguno, al revés, permite visibilizar el sometimiento del poder más alto a la acción de los tribunales. Para colmo, la querella haría el juego a una victimización del Juez en un país que otorga a quien planta cara al poder el papel de Quijote. n

