Lodo: dónde termina la libertad de expresión y comienza el abuso | FRACISCO DE GOYA

Twitter, ahora conocido como X, se ha consolidado como la plataforma de referencia para la comunicación y la información en tiempo real. A pesar de los cambios constantes en cuanto a su propiedad y funcionalidad, sigue siendo el hogar de millones de usuarios que buscan compartir y consumir contenido sobre una vasta gama de temas. Sin embargo, esta red social no está exenta de su cuota de toxicidad, siendo quizás la plataforma donde más insultos y vejaciones se pueden leer. Esta realidad no solo perjudica la experiencia de los usuarios, sino que plantea serias preguntas sobre los límites de la libertad de expresión y las políticas de moderación en las redes sociales.

Twitter ha implementado políticas para combatir el odio y los insultos, enfocándose en cinco áreas principales: acoso y amenazas, discurso de odio, lenguaje abusivo, suplantación de identidad y repetición de contenido ofensivo. Sin embargo, estas políticas son abstractas y ambiguas, lo que dificulta su aplicación efectiva. Por ejemplo, un tuit que incluye una amenaza velada puede no ser identificado como tal por los sistemas de moderación automática y esto deja una gran laguna que permite que el acoso persista.

Twitter prohíbe el acoso, la intimidación, la incitación a la violencia y las amenazas, pero la interpretación de estos términos es subjetiva. Un tuit que un usuario considere intimidante puede ser visto por otro como una broma. La falta de claridad en las políticas de Twitter deja a las víctimas de acoso en una posición vulnerable, ya que es difícil determinar cuándo una publicación cruza la línea de la libertad de expresión a la incitación al odio.

Las medidas contra la discriminación y violencia racial, sexual, de género o religiosa también son difíciles de aplicar. Un meme puede ser interpretado como un simple chiste o como un acto de odio, dependiendo del contexto y la percepción individual. La subjetividad en la interpretación de estos contenidos hace que muchas publicaciones ofensivas permanezcan en la plataforma sin consecuencias.

Los insultos y comentarios despectivos son otro gran problema en Twitter. Aunque la red social tiene políticas contra el lenguaje abusivo, éstas carecen de detalles específicos, lo que permite que muchos insultos pasen desapercibidos. Un comentario despectivo hacia un periodista, por ejemplo, puede quedar sin sanción alguna, perpetuando un ambiente de hostilidad.

El avance tecnológico ha mejorado muchos aspectos de nuestras vidas, pero también ha generado nuevas formas de acoso y violencia. Un fenómeno preocupante que ha ido en aumento es el ciberacoso, impulsado por la creación y difusión de imágenes falsas y el mal uso de la Inteligencia Artificial (IA) y las redes sociales. En particular, los casos de ciberacoso en España han aumentado del 10% en 2022 al 16% en 2023. Esta es una de las principales conclusiones del cuarto estudio sobre la percepción del bullying en la sociedad española, realizado por Totto y Educar Es Todo, que incluye las opiniones de 1.708 menores, padres y profesores.

El impacto de los insultos en Twitter puede ser devastador para las víctimas. Los adultos jóvenes y las mujeres son los grupos más vulnerables. Las consecuencias psicológicas incluyen baja autoestima, depresión, ansiedad social, ira y problemas de sueño. Estos efectos no solo afectan a las víctimas en su vida online, sino que también tienen repercusiones en su bienestar general y su vida diaria.

Los insultos en Twitter no solo afectan a los individuos, sino que también tienen un impacto significativo en la sociedad. Contribuyen a la polarización y al aumento del odio en el discurso público. La facilidad con la que los usuarios pueden insultar y acosar a otros sin consecuencias fomenta un ambiente tóxico donde las opiniones extremas y divisivas se vuelven la norma.

Las personas públicas son especialmente vulnerables al acoso en Twitter. Figuras como María Pombo, Borja Iglesias, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias son blanco frecuente de insultos y vejaciones. Estos ataques no solo afectan su bienestar personal, sino que también limitan su libertad de expresión. El caso de Borja Iglesias es particularmente extremo; el futbolista ha recibido numerosos insultos homófobos por su manera de vestir y sus opiniones, lo que refleja el grado de intolerancia presente en la plataforma.

Y es que la línea entre la libertad de expresión y el abuso es delgada y difícil de trazar. La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido internacionalmente, que permite a las personas expresar sus opiniones sin miedo a represalias. Sin embargo, este derecho no es absoluto. El abuso, definido como el uso excesivo o indebido de algo, puede disfrazarse de libertad de expresión en las redes sociales.

Twitter busca equilibrar la promoción de la libertad de expresión con la necesidad de proteger a los usuarios de contenido dañino. Sin embargo, la aplicación de sus políticas es inconsistente y a menudo sesgada. Esto plantea la pregunta: ¿dónde termina la libertad de expresión y comienza el abuso? Encontrar este equilibrio es un desafío constante para Twitter y otras plataformas de redes sociales.

Y en todo esto, existe una parte moral y ética que trasciende lo meramente tecnológico y legal. Y es el análisis interno que una persona debe hacer en 2024 sobre su papel en este tipo de situaciones. Hombres y mujeres hechos y derechos que cogen su móvil y pierden el norte y los papeles. Y acusan, insultan ofenden y atacan de manera despiadada en una demostración absoluta de fragilidad moral. Y lo vemos. Y padeces cuentas anónimas con perfiles falsos desde los que trasladan una irrealidad a la vez que insultan y echan a insultar a terceros sin calibrar las consecuencias que eso pudiera tener.

Insultar y ofender sin control es de no estar bien. Pero que te genere ese odio el hecho de ver que otros piensan diferente a ti, no solamente evidencia limitaciones psicológicas, sino que evidencia la inmadurez de la sociedad actual en la que nadie asume un no.

El que insulta, lo hace dos veces pues ofende a su objetivo a la vez que a él mismo. Es una declaración pública de ser tonto. Por eso, la mejor recomendación es que no te enfades. Que después te tienes que desenfadar. Y si no te parece bien lo que opinan los demás y eso te genera ira y odio hasta el punto de insultar de manera directa o indirecta a alguien, San Juan de Dios o la López Ibor te esperan con las puertas abiertas. Ánimo.

Viva Málaga.