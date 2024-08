Las musas en enaguas

Bañistas disfrutan del verano / Álex Zea

Lunes. A las ocho de la mañana ya he viajado en tres ascensores, con unas ocho personas en total, y en ninguno se ha hablado del tiempo. Yo mismo para romper el silencio podría haber dicho «pues vaya calor». Nada. A la gente se le han olvidado esta mañana los tópicos o no tienen calor o me he cruzado solo con mudos y prudentes. A lo mejor he viajado solo y el resto de gente estaba solo en mi imaginación. Donde no hablamos del tiempo es en la tertulia de Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar, Quico Chirino, director de Ideal y Stella Benot, del Diario de Sevilla, si bien la actualidad parece impregnada de sopor y calor, de terral y chantajistas. El nacionalismo es un trabajo que no descansa ni en verano.

Martes. En las pantallas de la redacción los Juegos Olímpicos. Unos nadadores compiten. La tele no tiene voz. Desde mi mesa me quedo extasiado contemplando las evoluciones, la elegancia de las brazadas, el movimiento hipnótico de los brazos. Un espectáculo bello y a ratos trepidante. Una suerte de ballet. Los límites del cuerpo humano, su perfección. Un nadador, oriental, con bañador como el que podría ponerme yo para una barbacoa en casa de un cuñado se recoloca el gorro y se seca la cara con las manos, manos que también están mojadas. Años de preparación para unos minutos de competición. Un buen aficionado al deporte puede pasarse estos días toda la jornada viendo correr, saltar, nadar, encestar, golear, esgrimir o lanzar. Esas sublimaciones, sustitutas, de la guerra. Descubro que uno de los nadadores es español. Disfruto de las repeticiones a cámara lenta. Tengo que comprar de una vez tapones para los oídos.

Miércoles. Inicio kafkiano de jornada: una mañana, al despertar el columnista de un sueño agitado, se encontró sobre su cama convertido en un horrible ágrafo…

Jueves. La fiebre. Serie francesa. La máxima estrella del fútbol francés le arrea un cabezazo a su entrenador en una gala de entrega de premios. Se arma la mundial, claro, las redes se incendian y se inicia una polémica atroz con ramificaciones en la política, el deporte y la sociedad. Una gran agencia de comunicación entra en juego para modular el impacto del asunto... Distinta.

Viernes. Agosto aterriza en nuestras vidas. La gran estampida. La actividad no cesa en la cosa pública pero el agosteo, la agostidad, el calor y las ganas de huir se han instalado en nosotros y el que no puede hacer materialmente la maleta la hace mentalmente. Hay un niño ahora metiendo el cubo y la pala en la maleta de su madre donde ya cabe un alfiler pero ni una chancla más. No te olvides la crema.

Esta misma noche se iniciará un amor de verano en una verbena de pueblo pequeño con río; verbena llena de gentes de Vizcaya, Madrid, Barcelona y Sevilla que han colonizado la casa de los abuelos y que beben tinto con gaseosa mientras una orquesta resacosa toca temas de Mecano. Agosto es el domingo del año pero aún es domingo por la mañana temprano. Las expectativas están intactas como lo están los ingredientes del gazpacho en la alacena.

Agosto es la oportunidad del radiofonista suplente, del presentador ocasional que chupa banquillo el resto del año. En agosto los poetas piensan ya en cómo versificar el otoño mientras espantan a las moscas y sin querer espantan también a las musas, que van en enaguas repartiendo adjetivos. El poeta que dice que la vida es una singladura no llega a buen puerto. Agosto es el oasis del procrastinador. En agosto las tardes se acortan para recordarnos que nada es eterno. Lo mejor está siempre por llegar. Por agostear.