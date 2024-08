El pito es una realidad polisémica que a veces, tal vez demasiadas, nos mueve a engaños. Hay pitos que por convicción personal o por preceptos religiosos son inllevables a la boca, so pena de castigo divino y, como polaridad a esta variedad de pitos, hay varones castos cuya realidad mediante la que se ganan la vida los obliga a permanecer el ochenta y cinco por ciento de su jornada con el pito en la boca. Por otro lado, cuando el pito es cosa de las cuerdas vocales y la voz, salvo rareza, siempre se tratará de un pito unisex, por cuanto que la «voz de pito», cuando se da, es asimilable a varones y a varonesas indistintamente.

Históricamente, mientras duró el personaje, el pito más capaz y requerido fue el pito del sereno, al que damas y caballeros de todas las estofas requerían de madrugada. En mi temprana niñez conocí a un sereno que mientras hacía su ronda pregonaba un particular estribillo que hoy comparto con usted, amable leyente:

–Vecinos, soy el sereno... No toco el pito porque lo tengo cansado de tanto usarlo ––magistral personaje aquel sereno, especialmente porque, en aquellos tiempos de pronunciados claroscuros, algunas libertades de expresión eran un don divino solo al alcance de una exigua representación de algunas tribus sociales.

Años después, cada vez que Rocío Jurado comparecía cantando aquello de «se me murió el amor de tanto usarlo», subconscientemente rememoraba mi niñez y el cachazudo paseo solemne de aquel sereno humano sereno que pregonaba y notoriamente protegía su pito sobre todas las cosas, como lo protegían algunos chóferes, porque, sépase, el pito, durante un extenso periodo de tiempo, fue el claxon antecessor de los vehículos a motor, lo que llevó al respetable a usar en la cotidianidad del día a día al pito, a la bocina y al claxon como sinónimos entre sí.

El pito, los pitos, a veces forman parte errada de los duelos dialógicos de nuestros representantes públicos, que debiendo ser modelo de la más pulcra elegancia intencional y lingüística mutan para convertirse en los verdosos Hulks de la adustez, de la soberbia, de la inmodestia y del envanecimiento solo propios de algunos animales racionales. La elegancia y la sapiencia exigibles al sapiens dejan de representarnos cuando la altivez se hace presente, léase, si no, la reciente e indeseada escena protagonizada por nuestro actual Consejero de Turismo y Andalucía Global, y por la señora portavoz del PSOE en el Parlamento Andaluz. Seguro que, como expresó el presidente del Parlamento de Andalucía, en sazón doctor en medicina, la hipoglucemia de las tres de la tarde tuvo algo que ver, pero incluso así, sépase, los excesos de nuestros representantes no nos representan, ni nos representarán nunca.

Por darle un poco de cancha positiva a la inaceptable escena, quizá habríamos de agradecerle al consejero Bernal su delicadeza cuando su mandoble lo llevó a efecto en singular. «Os importa un pito», dijo, cuando bien podría haber sido más contundente si lo hubiera manifestado en plural: «Os importa tres pitos», por ejemplo. ¡Para ver cosas estar vivo...!

Por cierto, solo el que habla se equivoca al hablar, si no obsérvese lo poco que se equivocan aquellos a los que la Naturaleza o la mala suerte los mantienen privados del habla. Me estoy refiriendo a una amplia y reciente entrevista concedida por el consejero Bernal a un coterráneo medio malagueño en la que hábilmente proclama que «el turismo no es el problema, sino que el turismo es la solución». Cum laude el titular, pero, en mi humilde opinión, la afirmación del consejero que por el tono se intuye universal, es hija de un clarísimo sesgo. Siendo escueto para no salirme del folio, por si sirve de algo, aunque sea menos vendible, la situación responde más a que «el turismo sí es el problema, cuando lo es y no es el problema cuando no lo es». Por más que suene a Perogrullo es una realidad en estado puro y, en presente, asumámoslo «en algunos universos turísticos el turismo ya es declaradamente el problema, con mayúsculas».

Entre pitos y flautas, en el ejercicio del turismo, con buena intención pero sin consciencia del largo plazo, algunos pitos resultaron ser más pitos flautos que pitos válidos, y ello porque los pitos turísticos, a veces, fabrican realidades que cuando se amanceban con las flautas turísticas se muestran ingobernables.

