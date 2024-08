La verdad sale del pozo

Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. ¡Qué hermoso está el lago!, dijo la mentira, y entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo que el agua estaba aún más hermosa, e invitó a la verdad a nadar, y esta confió en la mentira. Las dos se quitaron sus vestidos y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira y se vistió con las ropas de la verdad y se fue. Pero la verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaron al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Por eso, Jean-Léon Gérôme pintó en 1896 el óleo «La verdad que sale del pozo para castigar a la humanidad», y también por eso algún día la verdad fustigará a los mentirosos en esta guerra invisible que se libra casa por casa, y no se librará ni siquiera Google, que omite las sugerencias de autocompletado referidas al atentado contra el expresidente Trump. Es su contribución de campaña a Kamala, un empujoncito electoral frente al huracanado Donald. Porque a estas alturas, créanme que hay negacionistas que dudan de que hubiera atentado -y otros que niegan corrupción en los EREs-. Debe tratarse de la posverdad inversa, algo así como un misterio cuántico. Otro misterio es el de Fray Jesús Aguirre, que quiere subirles las dietas a los pobres diputados andaluces porque no llegan a final de mes, ¡ay, qué lástima!

Pero el personal se entretiene con las Olimpiadas, no tanto con la inauguración, del más puro estilo masónico y woke, como está mandado en Francia, sino con las pruebas de competición, y seguro que con el último partido de Nadal que nunca se sabe cuál es.

Sí sigue en activo Otegui, pese a que se conoce la atribución «errónea» durante 20 años del asesinato de Luis Hergueta a la rama de ETA encabezada por Ternera, lo que impidió investigar al comando del que era responsable el antes dicho. Así lo sostiene el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge en el auto en el que declara prescrito el asesinato en junio de 1980 del directivo de Michelin en Vitoria y rechaza admitir a trámite la querella presentada por Dignidad y Justicia. Pero las semillas, incluso las de cizaña, dan fruto, por ejemplo, en Oñate, en la celebración Fan Emendik Eguna en la que un niño encañona a un guardia civil figurado, su enemigo desde que llevaba pañales. Pero que a nadie se le ocurra pensar que esto es educar en el odio, ni hablar. Como tampoco debe pensarse que los oficios de José Luis Rodríguez Zapatero en el enjabonamiento del dictador Maduro tienen otra connotación que no sea la de su acendrada conciencia progresista. Sus víctimas (las de Maduro, me refiero) se lo agradecerán. Están mis dictadores y después los demás, diría Josep. Lo comentamos en Trocadero -de notables vistas y condumio-, establecimiento en el que para sorpresa propia uno de los camareros que escucha nuestros comentarios sobre los platos se permite dar su parecer sin que nadie se lo pida, debe tratarse de un camarero inclusivo, que se lleva mucho esta temporada.

Menos mal que siempre nos quedarán los libros. Ahora le toca el turno a «Se enciende y se apaga una luz», de un auténtico maldito, Ángel Vázquez, Premio Planeta 1962, que se conocía Tánger como la palma de su mano, y hasta sabía de la jaquetía, el lenguaje hablado de los judíos de allí, autor que ha estudiado Rocío Rojas Marcos, profesora sevillana. Por cierto, que Ángel había nacido en Jubrique y falleció en una pensión de mala muerte en la calle Atocha de Madrid. Pero no nos engañemos, un tercio de los españoles no lee ningún libro por afición. De libros, libertad, y de esta nos dejó dicho Espronceda en relación a Torrijos:

Helos allí: junto a la mar bravía

cadáveres están, ¡ay!, los que fueron

honra del libre, y con su muerte dieron

almas al cielo, a España nombradía.

Ansia de patria y libertad henchía

sus nobles pechos que jamás temieron,

y las costas de Málaga los vieron

cual sol de gloria en desdichado día.