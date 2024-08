El espejo del verano

El verano tiene la poderosa facultad de conjurar la caída del velo que nos ata a nuestros roles laborales. Trabajando, uno es; pero es descansando, falto de obligaciones, cuando uno también se muestra como realmente es. Incluso cuando rehuimos del tiempo libre y sus horas silentes y carentes de toda vinculación salarial, quizá lo hagamos porque somos plenamente conscientes de la afirmación previa y nos resulte pavoroso enfrentarnos al espejo interior: a ese yo sin modulaciones laborales. Es también por ello que la jubilación, tan ansiada y tan temida, se alza como un verdadero retrato de las personalidades: ya no tienes que trabajar, haz, pues, lo que quieras, muéstrame quién eres.

Y es que, en el mundo de lo laboral, nuestra identidad se moldea, en cierto modo, y se restringe a cuenta de las demandas de cada contexto: buscamos satisfacer expectativas, alcanzar metas, coordinar equipos y cumplir con una serie de plazos, esto es: somos la suma de lo que hacemos y lo que esperan de nosotros en el marco justificativo de una nómina mensual, porque, a fin de cuentas, el trabajo no es la ONG, uno trabaja para vivir y rodar.

Independientemente del medio por el que cada cual se sostiene, con vocación o sin ella, sea uno autónomo, empresario, funcionario o trabajador por cuenta ajena, esta realidad se da en menor o mayor medida. Pero mientras tanto, ojo, la verdadera personalidad aguarda agazapada y latente el momento justo para emerger.

En cualquier caso, ello no quiere decir, repito, que uno no sea lo que es trabajando, y que cada personalidad no aflore de manera concreta e irrepetible en cada entorno laboral, pues el derecho a trabajar, bien lo dice la jurisprudencia, no es sólo el derecho a ejercer un oficio o empleo digno, sino a desarrollarse como persona trabajando, y ello trae consigo, evidentemente, cierto carácter definitorio que aflora cuando nos desempeñamos.

No obstante, insisto, el verano también nos define. Por mínimo que sea nuestro periodo vacacional, éste nos dará la posibilidad de pronunciarnos sobre las verdaderas inercias de nuestro yo.

Y así, es en este lapso donde uno muestra su abnegación al sumarse a los planes que por mayoría anhela la comunidad humana que conforma su hogar; o bien se repliega para dar forma a lo que le venga en gana y sin tener en cuenta opiniones colectivas. Es en ese tramo donde uno se dice de monte, de mar o de casa; de chiringuito, de bocata o de gastrobar. Es en el verano y en los tramos de su descanso donde uno muestra al mundo si verdaderamente no lee porque no tiene tiempo o porque, verdaderamente, no le da la gana. Es el verano el que nos muestra, sin ápice de duda, si somos reposo y letargo o energía vital y movimiento; si somos seres comunitarios o solitarios; si hacemos hueco para llegar a lo profundo de nuestros seres queridos y nos rodeamos de ellos por medio de encuentros cálidos y diferentes, o preferimos llenar la vida de gentes y muchedumbres para no alcanzar esos temores que nos pueden delimitar y desenmascarar en el silencio frente a otro.

Pero también es posible, y haberlos haylos, que uno pertenezca a esa clase de personajes que no conciben la vida sin el impulso obligacional dado por otros: soldados que nacieron tal que así, para que se les mande y se les dirija, y que, fuera de todo engranaje obligacional, se tornan mustios y somnolientos, como si la vida se les escapara por las fisuras de agosto; y se secan y se tronchan procurando retener el último aliento hasta el día uno de septiembre, a fin de pregonar la vuelta al cole, a la oficina o, en definitiva, a las inercias que nos sujetan a nuestras obligaciones y que nos hacen vivir sin pensar demasiado ni quienes somos, ni a quiénes queremos, ni a dónde vamos ni de dónde venimos.

El verano, en cualquier caso, nos invita a aprovechar una responsabilidad diferente: a no dejar pasar el tiempo porque sí, a modular nuestra libertad sin las estructuras que durante el resto del año guían nuestras decisiones, a ser protagonistas de un proceso de autogestión personal tan revelador como desafiante y que nos muestre tal cuál somos en el marco de nuestras preferencias, prioridades y vinculaciones.