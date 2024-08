La lluvia marcó la ceremonia de inauguración de los Juegos. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL

Las Olimpiadas de París 2024 empezaron ya con polémica, y así siguen. Parece que la inauguración les pareció a no pocos molesta, demasiado inclusiva, o woke, que es la palabra de moda. En un mundo cada vez más abierto y complejo, los conceptos binarios no alcanzan a describir la realidad de lo que vemos, porque ahora se ve con mucho más detalle todo, en directo y sin poder o tener que esconderlo, pero el cerebro no evoluciona tan rápido como algunas sociedades pretenden o más bien no evoluciona en absoluto y es el mismo de hace 100 mil años, y se hace difícil comprender o explicar a muchos los acontecimientos si no son claramente una cosa o la contraria. Casi todo se entiende por contraposición, si hay un hombre es porque existen las mujeres, los niños son la antesala de los adultos, el que gana señala a todos los que pierden, el equivocado es la presa del que tiene razón, el bueno lo hace todo bien que es justo lo contrario de lo que hace el malo, y no hay nadie que no sea una cosa o la otra, para todo hay bandos, y solo dos, y todo el mundo ha de estar en uno o en el otro si no quiere ser señalado por ambos. En nada terminarán las Olimpiadas y todas las competiciones y cada país volverá con su medallero haciendo inventario de sus éxitos y fracasos, algunos contentos con poco, otros insatisfechos con demasiado, y la polémica se trasladará a cualquier otro escenario, donde de nuevo se competirá por el oro de la razón o la descalificación del otro, y se batirán récords de ignorancia en cualquier otro tema, con debates maratonianos sin moverse del sitio, lanzamientos de improperios al contrario y los saltos de no estar a la altura.