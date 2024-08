Barbie: la muñeca que conquistó el verano

Margot Robbie, en 'Barbie' / Warner

365 días antes, un servidor, igual de moreno como exasperado de sobrevivir gracias a la fuerza bruta del ventilador, se encontraba literalmente inmerso en un mundo color de rosas: largas colas que se extendían fuera del cine trazaban un mosaico cromático que no distinguía géneros ni edades, como si los complejos sociológicos hubieran sido fruto del pasado, o mejor aún, un mito inventado. El rosa no era de niñas. Tan convencido de tal fiesta de disfraces, lideré un grupo de Kens que se unían orgullosamente a ser partícipes de una proyección que se recordaría más por sus consecuencias que por sus causas.

Es más necio que valiente aquel que se atreve a menospreciar la influencia de 'Barbie' en las salas de cine: más de 1400 millones de dólares en todo el mundo hicieron que incluso Ryan Gosling optara a nominación y lavara su imagen pública de cara fósil. Por otro lado, su directora, Greta Gerwig, confirmó su estatus cualitativo como directora tras su periplo indie con 'Frances Ha' y su adaptación moderna de 'Mujercitas'. Antes de que la secuestren para universos cinematográficos (y se moje en charcos de oro), siento que Gerwig finalizó con 'Barbie' una trilogía espiritual sobre la mujer, en la búsqueda errada como incesante de su lugar en el mundo.

Atadas de pies y manos a un modelo de conducta -sobre todo a una imposición de sus sentimientos- no conciben la posibilidad de ser libres, o en el peor de los casos, prisioneras de sus deseos. Pero son propios y por lo tanto la decisión de fallar por amor las confirma como personas y no cuerpos únicamente andantes, que pendulan a la voluntad de su marido, de su jefe, de su Ken.

Una cadena casi alimenticia en la que ser amada, aún como protagonistas del binomio, se convierte en su único horizonte. La naturaleza las vuelve un objeto, como una muñeca esperando a su dueño. Aunque nadie la quiera y queden resguardada en el cajón de tiempos pasados (y mejores), siempre les quedará esperar. Inolvidables aquellas líneas de la Jo March de Saoirse Ronan: «Las mujeres tienen mentes, almas, además de corazones. Estoy harta de que me digan que las mujeres solo sirven para el amor».

Como película más allá del fenómeno, en un festival rosado de sketches musicales donde se entrelazan la comedia y el disparate, hay una invitación a reformular los estereotipos. A cambiar la cerradura de una puerta oxidada.

Para los que denuncian una encubierta parafernalia, creo que se perdieron en los abdominales de Gosling. Igual que en todo arte hay oportunidad de sacar billetes, hagamos el proceso inverso: distinguir la filosofía implícita del producto. Más razón de ser que lo que se hubiera mercantilizado. Un discurso que conseguía volver sus palabras eternas, aunque algunos hubieran mancillado su contenido en un acortado slogan.

«¿Para qué fui hecho?». Las palabras que entona Billie Eilish en off y balbucea nerviosamente Margot Robbie son la pregunta que todos no nos hemos atrevido a decir en voz alta. Porque no entendemos la respuesta que nos pueden llegar a dar, o porque simplemente, y llanamente, no hay.

En realidad, nos parecemos a esos muñecos dependientes de ciclos vitales ridículamente ínfimos, de modas que vienen y van, de esa ausencia a cualquier absoluto que subraye nuestra cima. Y durante mucho (demasiado) tiempo, a las mujeres se respondió a la pregunta con una mentira. Plantearse el motivo de nuestra existencia siempre es díficil, y más cuando hace calor. Aquel 21 de julio y ahora en nuestros cines de verano encontraremos en la risa compartida la fórmula rápida de burlar inconscientemente nuestra historia, la misma que se ha serigrafiado a base de roles y ha lucrado a los de siempre.

«I´m just Ken» tiene más sentido al repetirlo y después de cantarlo.

[Barbie se proyecta en Cine Abierto 2024 este verano. Para días, horarios y lugares, consultar la programación en su web]