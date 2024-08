El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas. / Julio Muñoz (EFE)

A Juan Espadas se le están poniendo las espaldas fuertes. Sostener la cantidad de mensajes que está lanzando en los últimos meses requiere de un callo que solo un político como él podría permitirse. El portavoz de los socialistas en el Senado y, de rebote, cabeza del partido en Andalucía, está desatado. En plena polémica por el cuponazo catalán, quiso defender este regalito del Gobierno a ERC argumentando que solo un sistema que garantice la solidaridad entre territorios puede ser justo y constitucional. El chiste se cuenta solo. Justificar una transacción política con el argumentario de la solidaridad es imposible de sostener.

Parece que Espadas no sabe qué hacer para sacar la cabeza en un panorama que, de por sí, no le es favorable. Pero él mismo se empeña en ponerse palos en la rueda. No ya para él, sino para los futuros dirigentes del PSOE andaluz. A Espadas hay que animarlo con ese “¡Vamos, Juan!” que remite al esperpéntico personaje de Javier Cámara, porque a día de hoy es un equilibrista con un pie más fuera del cable que dentro. En lugar de fortalecer su posición como líder de un partido antaño socialdemócrata, parece estar cavando un agujero más profundo para él y su partido.

El líder de los socialistas andaluces trata de justificar el acuerdo para la investidura de Illa con un avance en la igualdad y la solidaridad. Nos olvidamos de que, en realidad, es una transacción: recaudación de impuestos a cambio de votos en la investidura. Ojo, solo en la investidura. No es un compromiso a largo plazo ni una solución estructural a los problemas de financiación autonómica. Ni siquiera es una solución plural, contando con todas las comunidades autónomas; es una maniobra política que se vende como un acto de justicia y solidaridad, pero que en el fondo es un intercambio de favores. Espadas intenta vestirlo de principios, pero la realidad es mucho más prosaica.

Espadas está perdido, no sabe cómo sacar la cabeza. Es cierto que tiene el favor de Ferraz y eso le obliga a convertirse en un altavoz de propaganda, aunque esta sea fango. Su lealtad al liderazgo nacional del PSOE le exige defender posiciones que pueden ser impopulares o perjudiciales para Andalucía. Depender como depende Espadas de Ferraz hace que anteponga los intereses del partido a los de los andaluces. Su discurso se convierte en una mezcla de retórica oficial y justificaciones forzadas, alejándolo cada vez más del discurso que se espera del líder de la oposición.

Jugar a dos bandas es algo que se le está haciendo bola a Espadas. No puede fundir velas para alumbrar a Dios y al Demonio. El PSOE-A está viendo cómo el mensaje socialdemócrata y centrado que lo aupó a ser la referencia incontestable para millones de andaluces se ha diluido y hay quien se está apropiando de él. Que haya socialistas soñando con la vuelta de Susana Díaz ya es sintomático del grave problema que tiene el partido… ¡Vamos, Juan!