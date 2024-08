La parodia nacional y el sentido trágico continúan

Ahora que el curso político coge sus vacaciones de verano es momento de hacer un primer balance de 2024. Pedro Sánchez coge la mochila y corre, pero no aparca el sifón de sofocar fuegos. En ella van los buenos datos económicos y algunos misterios sin resolver que irán marcando el rumbo de esta legislatura. El cambio de ciclo y el pacto con ERC, avalado por sus bases a propósito de la investidura de Salvador Illa como presidente la Generalitat catalana, alteran más aún el gallinero diario, que alcanzará un nivel mayor de cacarero el próximo mes. ¿Puigdemont tiene preparadas las maletas para montar el explosivo número si vuelve con objeto del debate de dicha investidura?

Es el asunto de la financiación autonómica con el compromiso de dotar a Catalunya de un concierto fiscal propio y lleno del ruido de las comunidades gobernadas por el PP y por los barones socialistas, insípidos e insaboros, Page y Lambán, a los que la derecha extrema les invita a rebelarse. No es preciso. Ellos solos lo vienen haciendo. Siempre prevalece la visceralidad por encima de la sensatez, y en cada ocasión que de una manera poco común se mueve ficha en el tablero tiemblan las piezas.

Es necesario que la reforma de la financiación de todas las comunidades se lleve a efecto en busca de una solución global e imprescibindible para que el PSOE no solo no pierda los apoyos necesarios, sino como forma de progreso y beneficio en toda España, de la clase media y trabajadora, lo que produce alergia a las élites y a sus defensores. No sería tan difícil de entender si no fuese porque el humo del cerrilismo ciega los ojos.

Sanchez tiene la vista fina y no va a caer en la tentación de actuar con torpeza. Lejos de ser una amenaza, es una buena oportunidad salvo para la febril actitud y los reaccionarios intereses de unos cuantos. Eso sí, ¿es viable la propuesta inicial actualmente? ¿Es un modo de ganar tiempo por parte del PSOE y de ERC? Lo cierto es que la artimética parlamentaria manda. Y ya veremos. Sin ninguna duda, hay que abordar las legítimas solicitudes del resto de territorios y poner las cosas en su sitio.

Los dirigentes del PP, expertos en recortar servicios públicos y en otras tropelías de diversa especie, se quejan y son miembros de un partido que tuvo mayoría absoluta y que no contribuyó en nada a arreglar el caduco sistema de financiación. Es decir, la mejora del estado de bienestar, que no les importa. Se inclinan ante los que más tienen y luego solicitan más dinero a las arcas estatales, allí donde manejan la batuta.

El giro en las relaciones entre el Estado y Catalunya no es ningún problema. España no se rompe. Queda más unida aun teniendo en consideración los intereses del independentismo, que en su derecho está de anhelar lo que quiera. El respeto político e institucional y el diálogo han de ser la norma siempre. Lo de «a por ellos» y que las calles ardan componen una desgastada y retógrada postura.

La vía unilateral no existe hoy y hace falta seguir transitando por nuevas rutas. Convertir la necesidad en virtud es una práctica conveniente en ese aspecto. Algunos seguirán montando el grito en el cielo con tal de querer tumbar a Sánchez. Peor es comprobar los aspavientos habituales de ciertos «socialistas» que no desean otra cosa. Dos personajes de la parodia nacional nuestra de cada día, patrocinada por las derechas y teniendo a García-Page y Lambán como torpes útiles de Feijóo e invitados a la juerga que aspira a dar jaque mate al «traidor» Pedro Sánchez, acorralado por una fantasmal corrupción que solo le intenta doblegar en beneficio de quienes la defienden.

La ultraderecha, con el ardor del PP, es uno de esos elementos que, junto a la «heróica» tarea del juez Peinado, no cesa en su empeño de «colgar de los pies» al presidente. Dos querellas contra el magistrado quieren poner freno a sus irregularidades (no es la primera vez en su hoja de servicios) y su presunta prevaricación. Tras el intento de asaltar la Moncloa, el testigo Sánchez no quiso entrar en el oscuro juego y calló ante el artificial espectáculo. La Audiencia Provincial estudiará las alegaciones a partir del 30 de septiembre. A ver qué pasa. El juez aspira a conseguir un récord, dando palos al aire, y a obtener medalla de hojalata olímpica. Puede relajar la contienda, políticamente interesada, o hacer que el caso Peinado se infle más y continúe a la deriva.

En cuanto a la negociación de los presupuestos generales, tendrá lugar después del calor de agosto, cuya calentura se prolongará. Yolanda Díaz llegará a un acuerdo y al Ejecutivo le saldrán las cuentas (o no) sumando a otros grupos parlamentarios. Mediante una reforma fiscal, convertir en permanentes los impuestos a la banca y a las eléctricas, entre otras materias sociales, es lo menos que se puede pedir. La solidaridad debe imponerse por encima, como afirmó Valle-Inclán, del «sentido trágico de la vida española», con su estética deformada, y de la acumulación injusta a costa del vecino. n

