Francisco no se calla

No se si es mucha o poca la gente de su grey que se deja guiar de veras por la palabra del Papa Francisco, pero él no se calla ni deja de decir cosas valiosas. Su última carta, sobre la importancia de la poesía y la literatura en la formación religiosa, tiene la sencilla belleza que solo otorga a la palabra la verdad que lleve dentro, válido para cualquier tipo de formación, religiosa o no. Habla de «la importancia que tiene la lectura de novelas y poemas en el camino de la maduración personal», del acceso que proporciona «al corazón de la cultura humana, más concretamente al corazón del ser humano», dice que «nos vuelve sensibles al misterio de los otros», enseña «a desacelerar, a contemplar y a escuchar», sirve «para interpretar la vida, discerniendo sus significados y tensiones fundamentales», educa la mirada «a la lentitud de la comprensión, a la humildad de la no simplificación».

Suscríbete para seguir leyendo