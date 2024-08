Prefiero el otoño (y el invierno)

Árbol castaño en la provincia de Málaga en otoño / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

'Cómo ser un estoico' es el libro que me acompaña en estas etapas del Camino de Santiago que estoy haciendo. Aprovecho una pausa de lectura para escribir este texto desde Roncesvalles, donde hacemos noche tras la primera jornada caminando. Hace fresco, tengo que taparme. Es como mi forma de resistencia ante el verano; porque para mi, es empezar a verle los pies a la gente, y desear que pase pronto. Con lo bien que está uno con sus zapatos cerrados.

El verano significa calor y mucha gente en todos sitios. En las playas no se puede andar, por la aglomeración de gente y porque la arena te quema los pies. La playa es mejor en cualquier otro momento del año. Todo es mejor. El tiempo libre se disfruta más en otoño, porque el cuarto trimestre del año es, sin duda, el mejor. Aunque también podría ser el primero, porque medir el tiempo con el calendario escolar tiene un punto de nostalgia que me parece entrañable. Es el otoño completo y un poquito de invierno. Pero ese poquito suma casi tanto como todo el otoño, por lo que significa ese poquito, lo que conlleva. Porque cualquier cosa pequeña cargada de sentido es como si ocupara muchos megas, o gigas. Bajan un poco las temperaturas y paso a ser oficialmente yo. No es popular, pero a mí me encantan los días cortos y que la noche llegue a las seis de la tarde.

Me gusta ponerme ropa que me cubra entero, como si tratara de mimetizarme con el entorno, que no se note que estoy ahí. Esconderme. Pensar que es de noche pero tengo toda la tarde por delante me da ventaja. Es como madrugar en estos días de verano. Como irte a la playa a las seis de la mañana, caminar, bañarte y estar de vuelta a las 10, con todo el día para ti. Le llevas ventaja al resto de los mortales. Al llegar el otoño los comercios preparan su estética. El urbanismo se transforma. El Adviento ya está ahí. El Nacimiento va tomando forma en mi cabeza. Se compran nuevas figuras, piensas en nuevas disposiciones, en algún mecanismo o circuito nuevo para los efectos luminosos o acuáticos. La tradicional compra de una lectura navideña que te acompañe las noches de esos meses, como si fuera una preparación espiritual. El rosario de campanilleros de los Remedios, con la ciudad engalanada, mientras sientes por primera vez frío -o algo así- a la vez que escuchas a la pastoral cantando. La visita a Viveros Guzmán, y ver lo que preparan cada año; o a la Asociación Belenista La Alcazaba, en la Colonia Santa Inés. Verlos ultimando detalles de los belenes, con ese cuidado, ese respeto, esa ilusión. Me reconcilia con el mundo, con la prisa y la superficialidad de la realidad que nos ha tocado vivir. Allí se para el tiempo. Y los puestecillos del parque.

Me gusta pasear por allí y pensar en las vidas de los dueños de esos negocios. Sigue habiendo gente que acude allí a comprar esos trajes de pastora colgados del techo, o los fondos de montañas y cielos estrellados para el Belén que tienen allí pegados en las paredes de sus puestos. Me acuerdo de ellos cuando llueve en el puente de la Inmaculada, y paseo por allí, y pienso en qué injusto es que tu economía dependa de algo tan aleatorio como eso, una tromba en tus días fuertes. Coger el autobús y acercarte a La Mosca, a ver su belén. A quedarse, otro año más, sin palabras en aquel espacio que parece salido de un cuento. Porque Jesús pudo haber nacido en La Mosca, de verdad. Con su río, sus casitas en la ladera de la montaña, sus artesanos, y su olvido. El del resto de la sociedad, que prefiere pasear mientras graba con el móvil en la mano entre franquicias escuchando en bucle alguna de esas canciones salidas de un estudio de Miami a las que llaman villancicos pero no lo son. Pero todavía es verano, y como todo lo bueno, viene tras una espera. Mientras, intentaremos no quemarnos los pies en la arena y tratar de disfrutar de la época estival con buena compañía y buenas conversaciones; porque éstas las puedes tener durante todo el año si sabes dónde encontrarlas. Siempre preferiré el otoño, y el invierno. Ya queda menos.