Juegos woke y matonismo ultra

Los que hemos estado en París nos enamoramos de la, probablemente, ciudad más bella, más elegante y evocadora de Europa. Pero no nos enamoramos de los parisinos. Estirados, con un complejo de superioridad molesto y convencidos de que su fuerza y virtuosismo eclipsa a toda categoría inferior que perciben en cualquiera que no haya nacido en París. Se llama chovinismo, no tiene cura y no lo he visto en otras ciudades francesas.

Decía el historiador Patrick Boucheron que «no estamos para dar lecciones» y temía que la forma en que Francia se presentara al mundo en la inauguración de los Juegos resultase ridícula o arrogante. Quizás por ello se optó por visualizar que lo mejor de Francia se nutre de la mezcla de culturas y razas, de una visión pagana del mundo; se focalizó en la derrochante belleza de su ciudad y en la pequeña venganza de Macron consistente en meter el dedo en el ojo a los más fervientes seguidores de Zemmour y Le Pen sacando a Aya Nakamura a cantar las viejas canciones de Aznavour y compensándolo con la canadiense Céline Dion, que estuvo sublime.

Lo que algunos entendieron como un panegírico de la Última Cena cabreó a muchos. Bailarinas transgénero de uno ochenta con barbas amarillas, una mujer con una corona (sin espinas) y similares, no sentaron bien. Personalmente me aburre la ideología woke, disfrutaba más con el aceitoso, casposo y machirulo Torrente, porque es una forma inteligente de reírse de una categoría, sin cabrear a la otra. Y eso es muy difícil. Como evidenció la divertidísima crítica de la Escopeta Nacional de García Berlanga.

El problema es que los excesos de la presentación han soliviantado a los ultras y han hecho daño a algunos de nuestros atletas. Especialmente a Ana Peleteiro, acosada, entre otros, por la secta de Alvise, hasta el punto de que tuvo que cerrar sus redes sociales. Nico Williams, previamente en la Eurocopa, también sufrió tuits que cuestionaban su españolidad por lo que salió el Athletic de Bilbao cabreado en su defensa. Y ya veremos qué pasa si Ayoub Ghadfa no gana metal. El nacido malagueño tuvo que empezar a boxear a instancias de su padre para defenderse del bullying racista por ser alto, gordito y aceitunado árabe.

Cuando repartes jarabe democrático te pueden llover hostias como panes y no puedes quejarte por haber abierto la caja de Pandora. Es lo que le ha pasado al comité organizador de los Juegos, que, por otra parte, considero los más bellos que he visto en mis sesenta y tres años de vida.

Si los países exigieran que todos sus atletas fueran blanquitos, no se disputarían partidos de baloncesto. Las pistas de atletismo las podrían convertir en pasarelas de moda local y las pruebas de cien metros, salto de longitud, mil quinientos, cinco mil, diez mil y maratón, entre otras, se podrían sustituir por una merienda campestre en el Jardin du Luxembourg, o por vibrantes campeonatos de petanca.

Nos hubiésemos quedado sin disfrutar de la explosiva y renacida Simon Biles, de la elegantísima Rebeca Andrade y los americanos volverían a casa con poquitas medallas. Hubieran tenido que dejar participar a los rusos a modo de relleno.

En Celtiberia también están los que cuestionan el elevado número de atletas vascos y catalanes que compiten bajo bandera española. Pero ante semejante estupidez no tengo respuesta publicable.

Los anillos olímpicos simbolizan la unión entre países como se está viendo, especialmente, en las pistas de atletismo donde el público vibra electrizado con el soberbio espectáculo que están dando los atletas. A los franceses les encanta el deporte y saben disfrutarlo. También representan la excelencia, el respeto y la amistad entre los pueblos. A los que nos encanta el deporte nos quedamos con eso y dedicamos una parte importante de nuestras vacaciones a rellenarnos con la energía que desprenden. A los que les importa el color de la piel, el populismo o tienen exceso de bilis, les recomiendo sustituirlos por Trece TV u otros comederos.

