Me cuenta mi querida amiga Elena, apasionada profesora de Lengua y Literatura en un Instituto de Enseñanza Secundaria de Málaga que, al finalizar la visita del inspector a su aula, uno de los alumnos le dijo:

-¿Podemos ser ya nosotros mismos?

La frase descubre la complicidad que ese alumno tiene con la profesora. Y desvela que esa persona que ha estado con ellos es un sospechoso vigilante al que conviene ofrecer la mejor imagen para no perjudicar a su querida profesora y para que ellos sean tenidos por estudiantes aplicados, disciplinados y respetuosos. ¿A qué viene esta sabrosa anécdota? Pues me viene como anillo al dedo para hablar de la necesidad de reflexionar rigurosamente sobre la práctica para poder mejorarla.

Ningún profesional se forma de una vez para siempre. Alguna vez he dicho que los títulos deberían tener fecha de caducidad. Un médico que no sigue aprendiendo después de terminar su carrera, pronto quedará desfasado en sus diagnósticos y tratamientos. Lo mismo le sucede a un profesor. Hace falta mejorar constantemente la práctica. La mejor forma de hacerlo es la reflexión rigurosa sobre la misma. Para que esa reflexión tenga rigor es preciso que esté basada en evidencias, no en conjeturas. Una buena forma de mejorar es contar con observadores externos que puedan contemplar el trabajo que se realiza en el aula. A través de la discusión de esos informes es probable que se encuentre una información relevante para la transformación de la práctica en su racionalidad y en su justicia.

He escrito mucho sobre la evaluación de las instituciones y de los profesores y las profesoras como medio de mejora de las prácticas profesionales. Uno de los instrumentos más poderosos para comprender lo que sucede en las aulas y en los centros es la observación rigurosa. De eso va uno de mis últimos libros, titulado «El pez en la pecera. Docentes que aprenden en la escuela», editado por Homo Sapiens en Argentina.

Hay algunos requisitos para que los resultados de las observaciones sean eficaces. El primero es que la persona observada no se vea amenazada y que, para ello, tenga la facilidad de actuar libremente y la posibilidad de interpretar y de decidir lo que hay que hacer con los resultados. En el caso del inspector con el que abro estas líneas está claro que quien observa tiene poder y, por consiguiente, puede hacer con los datos lo que mejor le plazca. Por eso los alumnos modifican el comportamiento y dejan de ser ellos mismos. Y probablemente también la profesora. Esa observación se convierte en un peligro, en una amenaza. El comportamiento se hace artificial, razón por la cual los resultados no reflejan la realidad, no tienen rigor, no sirven para nada.

Muchos problemas que vuelven artificial el comportamiento se podrían resolver observando a través de cristales con visión unidireccional. Ni el profesor ni los alumnos saben que están siendo observados. Como es lógico, ese hecho requiere una aceptación previa por parte de los observados. En mi Facultad de la Universidad de Málaga se ha puesto en marcha un aula experimental que cuenta con cámaras ocultas para que se puedan realizar grabaciones de las interacciones que se producen en ese microcosmos que es el aula.

Si la finalidad de la evaluación es el control y no el aprendizaje, ese proceso se adultera porque también el comportamiento del profesor no es el habitual. Después de una visita de inspección, al finalizar la clase, un alumno le dijo a la inspectora:

- A ver si viene usted todos los días, porque el profesor hoy parecía otro.

El segundo requisito para que la observación sea un instrumento eficaz es que sea prolongada. No basta una sesión para tener una idea de lo que allí sucede. Porque la realidad del aula es muy compleja y muy cambiante.

El tercer requisito es que los datos obtenidos se sometan al contraste de las personas observadas. Porque ellas tienen las claves del significado. El observador goza de mayor independencia ya que no tiene intereses en juego, pero es el sujeto observado quien sabe lo que significa lo que dice y lo que hace.

Recuerdo una experiencia en la que observando a través de fotografías la vida de un aula de infantil, vimos que la maestra caminaba por la clase con un trenecito de niños y niñas que la seguían en fila agarrados a sus babys. En esa fila aparecían siempre juntas dos niñas. Las llamamos para saber por qué esa proximidad reiterada. Se reían de forma cómplice pero no explicaban nada. Hasta que una dijo:

Te lo vamos a decir, pero tú no puedes decírselo a la seño.

Y, si se les promete silencio a los niños, no se le puede decir a la seño nada ni bajo tortura. El que sean niños no significa que se les pueda engañar y faltar al respeto. Las niñas de esta experiencia explican así su presencia en la fila:

Es que nosotras somos muy amigas y, cuando estamos juntas hablamos y reímos todo el tiempo. Entonces la seño nos ha puesto a una en un sitio y a otra muy lejos. Y cuando queremos hablar un poquito, nos guiñamos el ojo, vamos a la fila y hablamos de nuestras cosas y ya nos vamos.

Solo ellas tenían la clave. Los observadores solo podíamos hacer conjeturas sobre el motivo de esa coincidencia repetida en la fila.

Si un observador comprueba que nadie hace preguntas en un aula, tendrá que interrogar a los protagonistas para saber cuál es el motivo: no se atreven, lo han entendido todo, tienen miedo a la reacción del profesor, temen que se rían los compañeros, no estaban pendientes de la explicación…

La evaluación pone un espejo delante del evaluado y le dice: Mírate en este espejo. Mira lo que quieres cambiar, lo que tienes que eliminar, lo que tienes que añadir, lo que tienes que cambiar. El evaluador no le dice al profesor tienes que hacer esto o lo otro, o tienes que dejar de hacer esto o lo otro. Hace algunos años publiqué en la Editorial Mar del Plata de Buenos Aires un librito muy pequeño sobre estas cuestiones. Lo titulé «Como en un espejo».

Es muy importante saber observar. Observar no es mirar, es buscar. Es preciso educar los ojos para ver lo que sucede. Es muy importante discernir qué es lo que es importante y lo que es accesorio.

Las fotografías y las grabaciones ofrecen la posibilidad de analizar detenida y reiteradamente los documentos gráficos que, por cierto, tienen que ser obtenidos con la anuencia de los protagonistas.

El análisis de los datos es una fase fundamental. Alguna vez he dicho que los datos, sometidos a tortura, acaban confesando lo que quiere quien los maneja. Para hacer un buen análisis hace falta tener una buena teoría para interpretarlos. Me gusta poner este ejemplo que es muy clarificador. Si acuden a ver un parido de fútbol un periodista deportivo y un amigo que no conoce las reglas del juego, los dos van a ver y van a escuchar lo mismo si está uno al lado del otro. Pero uno sabe lo que pasa mientras que el otro no tiene ni idea de lo que está sucediendo.

Cuando el especialista deportivo dice que uno de los equipos está jugando con la táctica del 4-4-2, el profano ve muchos números pero esos tres no los ve por ninguna parte. Y no los ve porque no están escritos. Son el fruto de una teoría. Cuando el público grita, quien no conoce las reglas, no sabe por qué lo hace. El periodista le explica que tiene la culpa el de negro, y el amigo dice:

- Ahora caigo en la cuenta. No ha tocado el balón en todo el partido.

Quiero terminar compartiendo una experiencia que puse en marcha cuando fui Director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Se llamaba «Puertas abiertas para mejorar la práctica docente». Consistía en que los profesores y profesoras que lo deseasen abrirían sus aulas a observadores externos. Ellos, a su vez, observarían la actividad docente de otros colegas. Les sorprendió que, al formar las parejas, les propusiera que un profesor de matemáticas observara a uno de griego y uno de medicina a un colega de filosofía. Se pretendía que el foco de la observación no fuese solo el contenido de las materias sino las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje. Al finalizar las observaciones se intercambiaban los informes. Y de ese diálogo surgían las evidencias para mejorar las prácticas.