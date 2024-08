La calor es cosa mala, a veces

Como cada día, madrugué. Mi torpeza, ya solemnemente interiorizada, me lleva a madrugar hasta los días de fiesta, que no era el caso aquel día. Mi reloj circadiano, que nació conmigo y que vive en mi hipotálamo, o sea, según se entra a mi cerebro, justo en el aparcamiento del centro, en su planta baja, es decir justo la que está encima de la planta sótano en la que aparca mi hipófisis, forma parte de las huestes que rutinariamente me rodean para mantenerme prisionero de mi propia vigilia cada día. Y, sépalo amable leyente, ello ocurre los trescientos sesenta y cinco días del año, incluidos los bisiestos.

Normalmente, mi glándula pineal que, en condiciones normales, debiera ocuparse de regular mi nivel de melatonina en función de la luz y la oscuridad, pasa olímpicamente de mí. Uno es rarito y se acuesta de noche y se levanta de noche, independientemente de los solsticios de invierno y verano que acaecen todos los 21 de diciembre y todos los 24 de junio. Mi señora madre, que, créame sufrido leyente, por extraño que le parezca, es mayor que yo, certifica que nunca fui un gran dormilón, ni de bebé, que ella certifica que una vez lo fui, aunque yo no me acuerdo de ello.

Mi ritmo vital, que no es un ritmo individual, sino compartido con no pocos, no precisa de más de cinco horas de horizontalidad para reponer las pilas a su 100%, lo que implica que el resto hasta las veinticuatro horas de cada día, yo, como todos los que compartimos este pecado capital, tengamos, sea más tiempo de vivir con los ojos y la consciencia abiertos, sea más tiempo de vivir con los ojos y la consciencia cerrados. Y es justo ahí que se da una particularidad que consiste en que cuando vivimos más horas despiertos tenemos más probabilidad de acertar conscientemente y por la misma regla de tres, por aquello de la polaridad tal cual la interpreta la escuela Gestalt, también tenemos más probabilidad de equivocarnos subconscientemente. Para algunos de los aspirantes a insomnes, la metonimia y la sinécdoque, que tanto monta, monta tanto, se transforman en almacenes secretos en los que trapichean con sus errores lingüísticos. Cosa de aspirantes...

Al calor, ¡maldita realidad!, del título de la presente columna, comparto con usted, imprescindible leyente, un sucedido de hace un par de semanas, día arriba, día abajo:

El día al que aludo, como todos los días de mi vida, tras recuperar mi verticalidad, procedí a desbeber como primera necesidad institucionalizada desde in illo tempore. Y, como todos los días, previo a ello, al entrar en el cuarto de baño me busqué en el espejo de estribor para ejercitar mi primera disciplina matinal, que, insisto, sea la hora que sea siempre ocurre de noche.

–Buenos días, tú. ¿Bien dormido, compañero? –me dije, como cada madrugada, mirándome a los ojos, los míos, que me había robado el espejo, que, obviamente, aún no estaban despiertos del todo.

Et voila, que diría Vol-ta-i-re arrojando su cha-pe-a-u al aire, ahí, en ese preciso instante, ocurrió el inexplicable episodio que jamás, nunca antes, había vivido:

–Jefe, no, no he dormido bien contestó el del espejo. Estoy hasta mi bisectriz inguinal, jefe. El calor me va a matar antes que los malos ratos de las razas pretendidamente superiores, las de los universos políticos en los que habitan los supuestos todopoderosos amos de la pretendida verdad de todos los mundos y submundos conocidos en el Planeta Tierra y, ya de paso, los de todos los mundos y submundos de todos los planetas de más allá del Universo.

La que me hablaba era mi imagen en el espejo, una imagen sin volumen. Dicho de otra manera, era una imagen plana la que me hablaba mediante palabras silentes. Y, aún así, su tono y su mensaje eran más creíbles que las voces cuatridimensionadas de los aspirantes a profetas de las supuestas derechas, de las supuestas izquierdas y de los supuestos ambidestrismos imposibles, que de todo hay en la viña del Señor y en la de nuestros pretendidos infalibles salvadores mundanales y patrios, que de todo hay en la botica política patria.

Llegado a este punto del falso folio, quizá sería más provechoso asumir el calor estival que dejarnos tentar por los incendiarios prendemechas diestros, siniestros y ambidiestros que nos prometen la vida eterna en cuatrifonía.