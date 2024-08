Cambio de opinión

Desde que Pedro Sánchez se atribuyó como plausible que el cambio de la opinión sostenida en campaña es una virtud, parece que sus oponentes políticos no hayan querido dejar de apuntarse a semejante disparate. Al hilo de ello, quiero expresar mi asombro y pesar ante lo que califico como una increíble aberración: el posicionamiento de la Generalitat Valenciana en el contencioso sobre la Facultad de Medicina y el allanamiento optado, y para justificar la sinrazón el argumento expresado por el alcalde de Alicante.

Ante la sorprendente conducta de uno y otro, está la moderación y el «savoir faire» de la rectora de la UA, al hallarse la cuestión subjudice, aun suponiendo su consternación y pesar ante la actitud judicial de ambos representantes políticos, que en un proceder tancrediano se han posicionado en contra de sus propias convicciones y de sus declaraciones constantes y previas a favor de la recuperación de las enseñanzas del grado de Medicina por la UA, tras una sustracción inconcebible en 1996, por razones inexistentes, con un daño infringido por causas espurias y políticas.

Es hora de que los poderes públicos dejen de pensar en sus votos, y dejen de adoptar medidas de pasteleo que dañan y no curan, al saberse injustas, mas aún porque pretendiendo que no causen daño a su continuidad en el poder los dejan en evidencia por su injusto y absurdo proceder.

El disparate cometido contra la UA en el año 1996, continuado con su terrible aislamiento por el poder autonómico durante todo un lustro, bajo el gobierno de Zaplana, exigía restaurar tan magno agravio, de una vez por todas, y como bien han expresado en este medio las voces objetivas de J.R.Gil y de un jurista tan reconocido como José M. Asencio, nada puede justificar el allanamiento en la causa por parte del Gobierno autonómico, en contra de sus propios actos y de sus alegaciones en el pretérito, dando su apoyo a la causa de paliar sólo en parte el agravio cometido. Nada justifica un proceder de abstención contra el acto de egoísmo e insolidaridad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, porque su actitud contra la impartición de los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante es deleznable y egoísta; una falta de sentido para evitar que se produzca la reparación del daño hecho por una adjudicación con sustracción inexplicable y contraria a la justicia y a la equidad. Mucho menos comprensible si se considera que no hay razones económicas -hay una gran necesidad de profesionales médicos y no mermará los ingresos de la UMH- ni sociales -mejorarán la precaria atención sanitaria- ni jurídicas, porque el agravio es de todos sabido y decidirán los tribunales. Por ello, si ningún mal procura, antes bien sólo responde a satisfacer una necesidad palmaria y a reparar el daño causado por la ignominia política, compartir la enseñanza en la formación de profesionales tan demandados es lo justo y deseable. Así que no cabe otra que luchar contra la lamentable actuación egoísta e impropia de la universidad hermana y recordar a los políticos que deben ser consecuentes y no cabe ponerse de perfil ante las injusticias, ni cambiar de opinión por un puñado de votos.

