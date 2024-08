La mirada del tigre

No le prestamos atención, pero el truco funciona, dices de alguien, una persona, un grupo, que es de extrema derecha e, ipso facto, ya está, tienes razón, carga rápida, como con el móvil. Pero si dices que es de extrema izquierda, el conjuro no funciona. Esto pasa con los disturbios del Reino Unido tras el apuñalamiento masivo de menores la pasada semana en Southport. Claro que hay activistas de extrema derecha, y también familias enteras que no son de nadie, y votantes conservadores y hasta laboristas…, pero no hay tantos miles de ciudadanos de extrema derecha, mister Starmer. Quizá se explique como el voto de los británicos al brexit, mayoritariamente por la emigración ilegal. Hoy señalan el origen migrante del presunto asesino, galés de procedencia ruandesa, pero las autoridades prefieren desvincular este dato de lo sucedido. Bueno, cada uno se fija en lo que le interesa, siempre ha sido así. Cuando acaben los Juegos Olímpicos, veremos lo que sucede en Francia, que el explosivo tiene ya conectado el detonador, como anticipó Michel Houllebecq en «Sumisión». Aquí, en España, tenemos bastante con Zapatero y su lobby for Maduro, ahora con la extrema izquierda del grupo de Puebla.

Por eso, cuando los mega organismos, UE, ONU y otros -que deciden por nosotros sin que votemos nada- dicen que el principal problema es de desinformación, es que ese es su principal problema, no el nuestro. Lo que desearían es manejar ellos, sin competencia, toda la presunta información que se le suministra a los ciudadanos, y resulta que no es posible por la maraña de internet. ¡Maldita sea!

Y, encima, en Inteligencia Artificial, en Europa, nos dedicamos a regular -un tic cuanto menos burocrático-, sin que se sepa muy bien qué es la IA, que hoy es más manejo de grandes masas de datos que inteligencia, pero EEUU por delante de la Dama parkinsoniana en investigación.

Por eso, te sonríes cuando en esta plaza, Dani Pérez empieza a ver descontento con la gestión del alcalde. ¿Y antes no?, pues claro que sí, antes de las últimas elecciones, que perdió, también profetizaba, y nada. De la Torre es muy lento, hasta la exasperación; controla mucho a sus concejales y delega realmente poco; tiene demasiados asesores… pero, sobre todo, ocupa, aparte del suyo, el espacio político del PSOE tras Eduardo Martín Toval (y el gran Magdy Martínez Solimán, que se fue a la ONU), y Francisco Oliva después. Desde entonces, no deja sitio a nadie, gana elecciones con 81 años, no se quiere ir y es el mejor para los malagueños, así que… hay que echar mano de otro exorcismo, Dani.

Y es que vivimos tiempos de guerra y con la invasión de Ucrania nos hemos dado cuenta de que Europa, y especialmente España, están desarmadas. Pero la pregunta es sobre los culpables, ¿o tampoco hay?, yo digo que en casa PP y PSOE en las partes proporcionales a los años gobernados. Igual que el fumador solo se entera de su problema de salud cuando entra en camilla en urgencias con un infarto de miocardio, los gobiernos solo miran el armero cuando les atacan, y entonces ya es tarde, el enemigo ha roto la puerta.

Pero me detendré ahora por un momento en Pablo González. Si es espía del GRU -la mirada del tigre-, un tribunal - ¿de qué país? - lo tendrá que dictaminar, mientras tanto es inocente. Por supuesto, que la cobertura de periodista es ideal para moverse como espía, sé de unos cuantos al sur del cielo que no despiertan la más mínima sospecha, por eso los captaron, o se ofrecieron. Si, además, escribía en Gara, sabemos un poco más de él. Lo que sí es verdad es que, en la Polonia de hoy, donde fue detenido y estuvo preso, te pueden prorrogar indefinidamente el encarcelamiento sin que haya juicio, y la UE no dice/hace nada -el presidente del gobierno es Donald Tusk, anterior presidente del Consejo Europeo-, aunque con el anterior gobierno polaco sí, y también con Hungría, que no eran de la cuerda de presos de los veintisiete. Llámales lo que quieras, tienes todo el derecho. Rosalía de Castro escribió:

Un manso río, una vereda estrecha,

un campo solitario y un pinar,

y el viejo puente rústico y sencillo

completando tan grata soledad.

¿Qué es soledad? Para llenar el mundo

basta a veces un solo pensamiento.

Por eso hoy, hartos de belleza, encuentras

el puente, el río y el pinar desiertos.