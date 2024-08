Las viviendas no son hoteles: un problema de todos

Imagen de la película ‘La gran familia’. / L.O.

En los últimos años, hemos visto cómo Málaga ha crecido exponencialmente gracias al turismo. Nuestra ciudad se ha convertido en un imán para visitantes de todo el mundo. Aquí ahora viene hasta el apuntador. Y eso que no tenemos un patrimonio potente, pero se ve que la gente está cómoda, que las cosas están baratas para lo que se cuece en el norte de Europa y que hay línea directa con Estados Unidos por avión. Sin embargo, este crecimiento también ha traído consigo desafíos que afectan directamente a la calidad de vida de los malagueños. Uno de los problemas más acuciantes es el uso de viviendas como apartamentos turísticos.

Entiendo y valoro la importancia del turismo para nuestra economía. El turismo es, sin duda, nuestra principal industria, y el modelo de ciudad turística está respaldado por una mayoría significativa de malagueños, como se reflejaba en las últimas elecciones municipales donde el alcalde arrasaba con una mayoría absoluta -Un señor que lleva 24 primaveras como alcalde respaldado una y otra vez por la ciudadanía-. No obstante, creo firmemente que debe haber límites claros y definidos cuando se trata de nuestras viviendas. Los hogares no son simplemente estructuras físicas; son espacios vitales donde se construyen nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. Son pequeños centros también de educación continua: desde los niños cuando se conocen y comparten entre ellos hasta los adultos que encuentran un reto diario de respeto y convivencia.

La proliferación de apartamentos turísticos en edificios residenciales ha alterado de manera significativa la convivencia en muchos barrios de nuestra ciudad. Donde antes había vecinos que se conocían, familias que convivían y una comunidad cohesionada -o peleada-, ahora hay un flujo constante de turistas. Estos visitantes, que están aquí para disfrutar de unas merecidas vacaciones, no siempre tienen en cuenta las normas de convivencia y, a menudo, su comportamiento festivo interfiere con la tranquilidad y la rutina diaria de los residentes permanentes. No es lo mismo cruzarte con un vecino que va a sacar a su perro que con unos chavales que vuelven de despedida de soltero antes de volver a Düsseldorf. Aunque lo hagan con todo el respeto… No es lo mismo.

Además de los problemas y choques de convivencia, esta tendencia tiene un impacto directo en el mercado inmobiliario. La conversión de viviendas en alquiler turístico reduce la disponibilidad de viviendas para alquiler a largo plazo, lo que incrementa los precios y dificulta aún más el acceso a una vivienda digna para muchas personas. En un contexto donde ya hay una crisis de vivienda, este fenómeno no hace sino agravar la situación. No son el origen ni muchísimo menos. Pero siempre da un empujoncito más al problema. Cuestión bien distinta es, que un propietario de un edificio lo quiera dedicar a apartamentos turísticos por completo o a montar un Zara. Allí no se molesta a nadie aunque se siga horadando el terreno habitacional general.

Pero no podemos culpar únicamente a los turistas o a los propietarios que optan por este modelo de negocio. Es fundamental reconocer que como sociedad también contribuimos -yo no porque no los uso- al problema. Muchas de las personas que se quejan de la invasión turística en sus vecindarios son las mismas que, cuando viajan, optan por alojarse en apartamentos turísticos. Este doble rasero es insostenible y refleja una falta de coherencia y responsabilidad. Manifestarse, culpar de todo al turista, gritar Guiris go home -en inglés regulero- pero después irte a Tarifa o Florencia y pagar dos duros por un Airbnb en un edificio rodeado de vecinos es de una falta de sentido común enorme.

Las administraciones públicas tienen un papel crucial en la regulación de esta situación. Es necesario implementar políticas que limiten y, en algunos casos, prohíban el uso de viviendas residenciales como alojamientos turísticos. Estas medidas deben garantizar que las viviendas cumplan su función principal: ser el hogar de personas y familias que buscan vivir y contribuir a la comunidad, no simplemente un lugar de paso para turistas.

La reciente doctrina del Tribunal Supremo de España ofrece una herramienta valiosa en este sentido. Al considerar el uso turístico de las viviendas como una actividad económica de carácter comercial, las comunidades de vecinos tienen la potestad de prohibir esta práctica si así lo estipulan en sus estatutos. Este es un paso importante hacia la protección de la convivencia y el derecho a la vivienda.

Sin embargo, la solución no puede depender únicamente de las regulaciones y las leyes. Como individuos y como sociedad, debemos asumir nuestra parte de responsabilidad. Necesitamos ser más coherentes con nuestras acciones. No podemos lamentar la pérdida del comercio tradicional y, al mismo tiempo, fomentar el comercio online que contribuye a esa desaparición. No podemos quejarnos de la explotación infantil y luego comprar ropa a precios irrisorios producida en condiciones laborales deplorables. Y no podemos exigir una convivencia pacífica en nuestros barrios si nosotros mismos contribuimos a la desestabilización de otras comunidades cuando viajamos. Que el problema no es de aquí, que es de todo el mundo occidental.

Vivimos en una sociedad cada vez más egoísta, donde a menudo se prioriza el beneficio personal sobre el bien común. Este individualismo extremo se manifiesta en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y es una de las raíces del problema que enfrentamos con los apartamentos turísticos. Es necesario un cambio de mentalidad, una mayor madurez y una actitud más solidaria y responsable. El problema de los apartamentos turísticos es complejo y multifacético, pero no es insuperable. Requiere un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados: las administraciones públicas, las comunidades de vecinos y nosotros, como consumidores y ciudadanos. Solo a través de la coherencia y la responsabilidad compartida podremos encontrar un equilibrio que permita a Málaga seguir siendo una ciudad acogedora para los visitantes sin sacrificar la calidad de vida -o la vida en general- de sus residentes.

Las viviendas no son hoteles. Son nuestros hogares. Y protegerlos es responsabilidad de todos. Aquí y también cuando sales fuera de viaje. Oye, y que si no puedes viajar 29 veces al año con un avión contaminando por 30 euros y durmiendo por 40 reventando la vida de los vecinos… Pues no pasa nada. Que no se acaba el mundo. Al menos nuestro mundo.

Viva Málaga. n