Sobre el acuerdo infame entre PSOE y ERC

A los españoles cuando votamos la Constitución, nos endiñaron por la puerta de atrás el cupo vasco y navarro, esto que yo llamo cuponazo, que supone que dos de los territorios mas ricos de España, recauden todos los impuestos en su territorio y no repartes con nadie, es decir solidaridad cero, con el resto de Españoles. Así lo recoge la Constitución. En el momento actual, los partidos de izquierdas («progresistas») en España con el PSOE al frente, pretenden hacer lo mismo con Cataluña, que representa el 20 por ciento de la economía nacional.

Si se consuma el acuerdo en los términos conocidos, la desigualdad entre Españoles dará un salto sin precedentes. Habrá Españoles de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, esas compensaciones de las que se habla, es puro humo, trilerismo político. Se calcula que por ejemplo Galicia dejará de recibir anualmente alrededor de 500 millones de euros ( sanidad, educación, dependencia ...).

De todos es conocido, que a la mayoría de políticos lo único que les interesa, es lo personal, el poder a cualquier precio. Con esta decisión, se rebasarían todos los límites. Los actuales dirigentes pronto estarán en su casa, ellos no tendrán ningún problema, en su vida, en su día a día. El daño estará hecho. Quienes si tendremos problema seremos nosotros, nuestros hijos y nietos. Deberíamos castigar democraticamente con nuestro voto a los partidos políticos que permitieron que sus líderes tomaran semejante decisión si es el caso. Soy un votante de izquierdas. He votado en todas las elecciones. Si lo que se propone, se consuma, me quedaré huérfano, no tendré a quién votar.

No votaré nunca, en ninguna convocatoria electoral de cualquier ámbito, a ningún partido que firme este acuerdo. Que les voten los vascos, navarros y catalanes. Decisiones como estas suponen la campaña perfecta para Vox. Sino que se lo pregunten al Sr Macron en Francia, donde casi gana las últimas elecciones la extrema derecha. Sin palabras.