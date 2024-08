El Molt Honorable President Illa

Imagen de archivo de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña / ANDREU DALMAU

Debo empezar por mi felicitación al Sr. Salvador Illa Roca por su elección como president de la Generalitat Catalana, aunque difícil faena le ha tocado en liza. Cambiar las cosas no es nada fácil y menos cuando se ha producido un choque de trenes, por no decir de egos, como el ocurrido en octubre del 2017, entre el gobierno de Mariano Rajoy en el Estado español y el de Carles Puigdemont en Cataluña, donde se recurrió a la fuerza y las «leyes de desconexión», o viceversa, como forma de resolver el conflicto.

Aún prevalecen en nuestras mentes los hechos violentos, el desencuentro y la controversia que se dio por aquellas fechas, tras una siembra y cultivo sistemático en el huerto del odio y la discordia que salpicó a las propias familias catalanas. Este huerto, al que aludo, hace siglos que forma parte del campo de la política española en Cataluña. Tal vez, para conocer mejor el problema, deberíamos indagar también en la historia de un complejo maridaje que tiene mucho que relatar y que cada cual lo narra a su conveniencia, lo que alimenta el desconcierto y desencuentro. Es interesante hacer una pasada a vuela pluma, pero con sentido crítico y desapasionado, a través de los tiempos, aunque sea desde el siglo XVII hasta hoy, para obtener una visión más amplia del problema y su complejidad.

A mí, en mi infancia, el franquismo me mostró una España ficticia que mostraban como Una, Grande y Libre. Pero resultó que no era una sino la unión, en aquel caso vertebrada por la fuerza, de las Españas o conjuntos de reinos con sus fueros que fueron sedimentando, desde la diversidad, no siempre a gusto de todos; lo de grande ya no lo era, aunque sí lo fue en su imperio y lo de libre no dejaba de ser una expresión sarcástica en un país sometido por las armas a una única, dogmática e indiscutible ideología.

Cuando con 16 años, allá por 1967, emigré a Cataluña descubrí el engaño. Se hablaba otro idioma, tenía otros hábitos y su cultura era singular y con matices diferentes, aunque acogedora, en todo caso dentro del boom del desarrollo industrial y económico al que aportamos la mano de obra necesaria para ese dinamismo. Mi vida cambió sustancialmente, inicié un trabajo fijo y por la tarde acudía al instituto tras mi jornada laboral en una oficina. No era un mundo hostil, pero sí de sacrificio para conjugar trabajo y estudios en el colegio nocturno de los Jesuitas de Caspe-Layetana. Duro tiempo fue aquel del que no hablo por no venir a cuento, pero sí que tuve la oportunidad de estudiar una carrera mientras ejercía una profesión honorable de administrativo. Luego, carrera terminada, casado y con una hija, me volví al sur donde resido desde entonces.

Me interesé por aquella región tan singular, por su historia, sus hábitos y costumbres, su cultura y folclore, su idioma y modos de vida. A los 4 años de mi estancia hablaba catalán, con sus imperfecciones, aprendido en el trabajo y la calle, pues estaba prohibida su enseñanza oficial por el régimen. Entendí que había un sector de la población que reclamaba y defendía la independencia (en torno a 15 %), aunque masivamente el movimiento obrero era contra el régimen reivindicando libertades y derechos sociales y laborales. Confieso que me identifiqué bastante bien con la cultura de fusión que se dio en esa etapa, donde no importaba tu procedencia sino la suma de los esfuerzos de todos para cambiar las cosas, no solo allí, sino en el resto de España. No diré que no había diferencias entre el nativo y el inmigrante, cosa natural, pero existían espacios de encuentro muy interesantes.

Ahora, cuando escucho opiniones sobre Cataluña y los catalanes sean de viejo o nuevo arraigo, me sorprendo por la gran cantidad de gente que opina sin gran conocimiento de esa tierra y su historia, o llevados por sus prejuicios o consignas ideológicas ajenas. Lógicamente considero que cada cual es muy libre de tener su tendencia u opinión sobre el tema, aunque no presente la solidez requerida si no tiene su fundamento en el conocimiento.

En resumen, la singularidad de Cataluña es una evidencia por ser polícroma en un sentido social y cultural y su reconocimiento una necesidad, que debemos acometer con valentía y compromiso considerando esas diferencias.

Siempre defendí que hay tres niveles de relación que se han de observar: el primero alude a la dependencia, que implica sumisión; otro es la independencia como oposición extrema al primero y, el más elemental, positivo y sólido, contempla la interdependencia, consistente en articular un sistema de relación coherente y sólido para que, respetando todas las ideas, como indica la Constitución, podamos tener una justa relación basada en la disposición al diálogo y al pacto racional y razonable. Para ello, todo partido político, en lugar de poner palos en las ruedas, debería aportar su granito de arena y ceder para llegar a la aproximación y el encuentro en el centro del debate.

Hay que superar las diferencias, hay que allanar el camino al entendimiento, hay que poner sobre la mesa los intereses del ser humano en su conjunto por encima de esas diferencias, tanto históricas como actuales, para alcanzar la paz, porque la paz no se impone, eso es sumisión, sino que se alcanza a través del diálogo y el pacto.

De momento se han hecho cosas que se ha cuestionado, a veces de forma sistemática por venir de donde vienen y por las formas. Pero la única solución que hay para este asunto, bajo mi modesto entender, es un acuerdo razonable, una amnistía justa y un compromiso colectivo, social, económico y político para alcanzar el consenso haciendo retirar a los políticos que ya están quemados por el fuego de un pasado intransigente. Hoy 8 de agosto hemos vivido el esperpento o sainete del histrionismo propio de un señor egocéntrico que debería, como dijo él recientemente, abandonar la política y retirarse a mejor vida. Las urnas ya hablaron y lo hicieron con precisión.

Ahora, deberíamos facilitar al Molt Honorable President Illa su labor para volver al camino del entendimiento y no de la imposición, considerando lo mucho que han cambiado las cosas con respecto a la crisis del Procés. Vaya, pues, mi reiterada felicitación cargada de mis mejores deseos, para el Sr. Illa y sus buenos propósitos si así lo demuestra. Será un placer poder ver a mi familia catalana y mis amigos distendidos y sosegados socialmente. n