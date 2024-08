Puigdemont, en su breve reaparición en Barcelona, antes de volver a huir de la justicia. / L.O.

Míralos, tan atentos a sí mismos que ni ven ni miran lo que tienen delante si no es un espejo. Y así vamos tropezando a cada paso. Los políticos han dejado la política de lado y se adueñaron del escenario, ya no es el guion el que dirige la obra, ahora son ellos los protagonistas -y la trama misma- interpretando sus papeles mientras dirigen el espectáculo planificándolo a golpe de improvisación. Lo que dice uno de otro, lo que piensa aquél del otro de más allá, eso es lo que importa ahora, y todos paseando en fila y formando corrillos por la alfombra roja del despropósito como estrellas de cine sin película. Mira con quién sale en la foto ése, o a quién no le da mano, fíjate lo que dijo de ese conflicto o en cómo sonríe cuando no toca, y a esos otros les cae una lágrima desde el cocodrilo de sus chaquetas y a los de al lado les sobresale un sobre con instrucciones en forma de transferencia. Mira a ése que aparece de pronto entre la multitud como un valiente para esconderse tras ella, y a esos otros con el cuchillo entre los dientes sin cortarse la lengua, porque todo es una pantomima, una performance, la acción quedó sepultada por la reacción mediática, el verbo por el gesto, el discurso por la soflama, la argumentación es ya propaganda y todo ocurre en la capa de arriba, donde nada cambia y desde ahí se atacan y narran los problemas mientras se asientan y golpean incansables. Y es que, en política ya todo gira en torno a los políticos, hablan ellos, de ellos y para ellos. Son la función, el público y los protagonistas, se encargan de los abucheos y también de los aplausos mientras reparten palomitas a diestro y siniestro