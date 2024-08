No me gusta el cine de terror, pero 'Alien' sí

Una imagen de la película 'Alien Romulus'. / LA OPINIÓN

Nunca me he apetecido subirme a la ola del cine de terror actual. He preferido surcarla para hacerme el diferente: confirmarme como degustador del drama o engullidor del fast-food de mis sagas de infancia. Puede que me aterre más de la cuenta la aprensión de una sala a oscuras, o la colección de pubertos que se arremolinan entre butacas haciendo alarde de su presente condición de inmaduros, más en la búsqueda de darse el lote que de amortizar los 7,90 euros de entrada (cuidado con Yelmo, que si no presentas tarjeta joven te clavan 3 euros más para presumir de simpáticos). Total, les da igual, están lejos de pagárselo ellos, es más la excusa paternofilial de quitárselos de en medio.

Por norma general el cine de terror me da pereza: es el género que menos consumo, dificil de sorprenderme y dificil de hallar más emociones más allá de puntuales sobresaltos. Alien no. Alien, concretamente El Octavo Pasajero, es la excepción que da razón a mi regla, junto a El Exorcista, El Resplandor o clásicos nacionales como ¿Quién quiere matar a un niño?

Que reduce el término terror elevado a una colección sectaria de directores ampulosos y seguidores en un movimiento de aristócratas del cine (te miro a ti, Ari Aster).

Que pone en evidencia a las pelis jumpscares, las mismas que me llevaban en volandas a los primeros Halloween donde perdí la ilusión por el truco-trato y gané puntos en vergonzoso. Poco a poco, y nunca mejor dicho, les fui pillando el truco, y la gracia de brincar rítmicamente en la butaca como un parque de atracciones fue tornándose previsible, en un compás de momentos que se resumía en un perezoso incremento del sonido, seguido de su justa omisión para segundos después reventarte el oído en una desolador climax de baratija. Minutos siguientes vuelta a empezar, hasta que los créditos devuelvan la realidad a una función no muy lejos del cinismo.

No todo es malo en lo moderno, que se lo pregunten a James Wan y su Expediente Warren. Jamás olvidaré como la torpeza de los Cine Rosaleda de catar la orden más antonomásica del celuloide, apagar la luz, me separara de la mayor de las pesadillas durante media hora. Tras ese interludio de paz fui objeto de travellings que se dilataban entre compuertas, seguido de zooms que te permitían desenfocar al enemigo a batir en una permanente sensación de vulnerabilidad. No puedes escapar, así me lo susurraba visualmente también director de Insidious al momento que su protagonista se exponía de bruces con lo invisible. Son demasiado pocas las veces que me he encontrado con un diseño tan exquisito de atmósferas, como con el uso de claroscuros para separar la vida de la muerte. La protección del peligro. De nuevo, vuelvo a Derek Vanlint, director de foto de Alien del 79.

Valoro mucho también el trabajo de John Krasinski en Un lugar tranquilo. Los más millenials jamás esperarían de Jim Halpert un ejercicio tan apoteósico de estilo donde la suprensión de elementos - en este caso el sonido como guía intrínseca de la imagen- llevarían a tamizar lo evidentemente blockbuster de su premisa de la deliberada intención de hacer terror. Y si, ahí también había aliens, como una especie de parentesco con la virtud que presidió en su día Ridley Scott o John Carpenter.

Ahora que se estrena una nueva entrega de Alien, que promete beber de las originales (premisa incontestable de marketing) , vuelvo a aquellos pasillos de la Nostromo que se me hacían aún más eternos en la oscuridad. Pero también a confiar en la seguridad peremne de la sargento Ripley, capaz de liberarse de todos esos monstruos que la retenían en la cabina de mando, que ninguneaban sus órdenes en una ordenanza descaradamente patriarcal. En la añiñada mirada de Calee Spaney, enamorado de su potencial como actriz desde Malos Tiempos en el Royale, espero encontrar resquicios nostálgicos de una Sigourney Weaver, aún antónima físicamente de aquellas heroínas de décadas pasadas, esta de menor altura y cabello más acortado.

Me conformo, al menos, con ver una peli de Alien que me obligue a incrustar mis uñas violentamente contra el asiento, como medida inconsciente de seguridad. De control. Confío en Fede Alvarez, más por su dedicación que por su talento demostrado (me aburre No Respires), de la misma forma que la hecho Scott para delegarle los mandos de la nave. Se llame Romulus o Remo.