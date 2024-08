¡Venga ya, Héroes!

Una de las primeras imágenes promocionales de Héroes del Silencio. / L. O.

El sábado, Héroes del Silencio anunció algo aparentemente importante. Una enigmática frase dejó volar la imaginación de los fans de los maños: “Todos seremos más Héroes”, publicaba su cuenta en X. Lógicamente, nos volvimos locos. ¿Reencuentro? ¿Fechas posibles? ¿Ciudades en las que podríamos verlos? Los más atrevidos soñábamos con una gira europea, con la excusa perfecta para ver a los de Bunbury, quién sabe, tal vez en Berlín.

Pensamos en lo mejor, claro. Pero pronto comenzamos a rebajar nuestras expectativas. Quizás sería alguna reedición remasterizada de la gira de 2007, un vinilo especial, otro documental, o sabe Dios qué. Héroes no nos tiene acostumbrados a dar muchas noticias, y cada pequeña señal es suficiente para avivar la esperanza. La huella que dejó Héroes del Silencio en la generación anterior a la mía es imborrable. Para los que nacimos en la segunda mitad de los 80, nos quedó la estela de una banda inigualable, inimitable e imposible de replicar. La idea de un retorno es demasiado tentadora, demasiado atractiva, demasiado golosa. En 2025 se cumplirán 18 años de aquella gira que nos enseñó a los que éramos niños cuando la banda se separó cómo era un concierto de Héroes.

Pero el martes llegó la noticia… Héroes del Silencio ha lanzado una web. Así, de primeras, es un overpromise de manual. ¿De verdad? Lanzar una web de una banda que se separó en 1996 se siente como muy poco. Sin embargo, no hemos perdido la esperanza. La tienda de la nueva web ofrece camisetas en preventa, diferenciadas por ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza o Sevilla. Si no es lo que parece, la estrategia es brillante. Los fans de Héroes queríamos el anuncio de algo grande, algo que nos emocionara, pero parece que han decidido jugar bien y despacio. Héroes del Silencio va a lanzar nuevos materiales tras firmar un acuerdo con una empresa textil aragonesa.

Una web, camisetas, audiovisual, etc. Están lanzando muchas señales como para no concluir toda esta campaña con una gira como Dios manda. Todo lo que no sea eso sería jugar con la nostalgia de unos seguidores fieles y ávidos de volver a escuchar en directo a la que es, sin discusión, la mejor banda de rock en español de la historia. Venga, Héroes, ¿a qué esperáis? n