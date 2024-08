De origen judío-sefardí, Mario Javier Sabán, es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en Filosofía (Universidad Complutense de Madrid, 2008), en Antropología (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 2012), en Psicología (Universidad Ramon Llull, 2015), en Historia (Universidad de Lérida, 2016), Teología (Universidad de Murcia, 2018) y en Matemática Aplicada (Universidad de Alicante, 2018), actualmente reside en Barcelona, España, donde dicta regularmente sus clases de cábala. Mario Javier Sabán y miles de judíos aseguran que Jesús no era el Mesías. Él certifica que según su conocimiento de la cábala, Jesús era rabino. Esto unido a que la idea de un Mesías y otras muchas cosas, es algo que se trajeron los judíos del exilio en Babilonia influenciados por el zoroastrismo. Y el relato Bíblico que dice: «Cuando Jesús tuvo doce años, se extravió y al cabo de tres días lo encontraron en el Templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles». Me llevan a preguntarme ¿Por qué Jesús tenía que preguntar a los doctores si se supone que era el Mesías? En fin, este pasaje Bíblico, unido a las explicaciones de Mario Javier Sabán y al origen zoroástrista de la palabra ·Mesías», me llevan a pensar que, realmente, Jesús era un rabino con muchos conocimientos, pero rabino al fin. Pero esto, muy al contrario de desinflar mi fe, la fortalece. Porque me hace pensar que si Jesús no partió con ventaja con respecto a mí, yo podría llegar donde llegó Jesús si así lo quiere Dios.