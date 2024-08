Músicas con el alma

Discos de vinilo en la antigua tienda Candilejas. / G. TORRES

Los primeros recuerdos de la infancia que guardo en mi memoria tienen banda sonora. No tengo que hacer mucho esfuerzo, cierro los ojos y puedo escucharla. La música ha estado presente desde que tengo uso de razón, porque estaba en casa, formaba parte de la vida cotidiana. Como en cualquier vida, las primeras músicas son las que ponen tus padres. En mi caso, si hubiera existido Spotify en los años ochenta, la recopilación anual de mi casa la hubieran encabezado los Beatles, los Rolling Stones, Supertramp y Dire Straits en lo internacional; y Sabina y Ana Belén en lo nacional. Algunas de aquellas canciones luego formaron parte de mi propia historia, porque con 20 años mi primera experiencia laboral fue en el departamento de música de El Corte Inglés, donde, antaño, había decenas de estanterías repletas de discos y una enorme cabina con altavoces y mesa de mezclas desde donde podías poner música para que se escuchara en toda la planta. Qué tiempos aquellos, cuando mis padres venían a verme orgullosos con la excusa de comprar algo y yo los atendía nervioso.

Recuerdo que los clientes más exquisitos venían siempre buscando a Yolanda, una compañera. Me intrigaba que preguntaran específicamente por ella, me comía la curiosidad, porque era hasta tal punto que si ella no estaba, ciertos clientes se marchaban. Un día me enteré que ella sabía mucho de música clásica, y que venían para que ella les atendiera específicamente para eso. Ahí empecé a interesarme por conocer orquestas, pianistas, etc, porque era algo que me garantizaba conversaciones interesantes con clientes eruditos. En casa, aquella liturgia de poner un disco para escucharlo mientras leías la letra del libreto podría considerarse hoy en día como algo transgresor frente a la inmediatez de las plataformas de streaming. Un disco de vinilo no se pone de fondo, se pone para dedicarle toda tu atención. La música se toca, se lee y se huele. Poner un disco exige respeto al mismo desde su compra, ya que la experiencia musical comienza en el comercio, aunque cada vez es más difícil porque no quedan tiendas de discos.

El año que viene echará el cerrojo Candilejas, la última tienda de discos generalista de Málaga. A mí me gusta ir allí y encargar el disco que quiero, aunque salga más caro que en Amazon, ya que la vivencia presencial es infinitamente más rica. Charlar con Fran, su propietario, y que te cuente historias de cómo era la industria musical en la Málaga de los ochenta y noventa. Hace poco pasé por allí con un amigo, y lo que empezó con un simple saludo, terminó con una conversación de hora y media. Lo noté apenado y nostálgico, hastiado, vencido por la triste realidad. Un tipo que lo arriesgó todo para quedarse con la marca Candilejas y que tendrá que cerrar. Nadie entra en la tienda, salvo guiris despistados. El cliente tradicional ha desaparecido, y con ello, las tiendas.

Recuerdo ir con mi padre a discos Tipo en Uncibay o a Gong en Larios Centro no solo a comprar música, sino también a adquirir entradas de conciertos, que se anunciaban con enormes carteles en aquellos comercios donde también podías comprar pósters. Comentaba Fran que siempre le llamó la atención, desde que entró en Candilejas siendo adolescente, que las tiendas de discos sobrevivan gracias a los éxitos de toda la vida, nunca de las novedades. Un librero también me dijo un día que los libros más vendidos cada año siempre son los clásicos. Es como si, de alguna manera, todos quisiéramos seguir perteneciendo a ese pasado cultural que nos forjó como personas. Y es que es así, nos forjamos con música de fondo.